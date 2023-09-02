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رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
النجم المغربي لامين يامال
لامين يامال لاعب برشلونة
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وطن- يلتقي حامل اللقب فريق برشلونة ضد أوساسونا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( ستاد السادار).

وستنطلق مباراة برشلونة وأساسونا، في منافسات دوري “الليغا” الإسبانية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية وفلسطين.

ولكن بتوقيت مصر فستكون المباراة القوية في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستبث أحداث المباراة بين برشلونة وأوساسونا على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية السعودية، على القناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12379. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، كما ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام منافسه أوساسونا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جول كاندي، ماركوس ألونسو، سيرجي روبيرتو، أندرياس كريستين.

خط الوسط: غوندوغان، أوريول روميو (جواو كانسيلو)، فرينكي دي يونغ.

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال (جواو فيليكس).

وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز المثير على منافسه فياريال برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

أوساسونا
تدريبات أوساسونا الإسباني

وجاء فريق برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 7 نقاط، كما وآتى الفريق المنافس في المركز الثامن برصيد 8 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي برشلونة / منصة x + نادي أوساسونا + منصة x

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