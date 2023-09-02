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لحظة سقوط حورية فرغلي في مسابقة ملكة جمال مصر.. هل تحطم أنفها مجدداً؟ (فيديو)

تحدثت حورية فرغلي عن مقاييس الجمال بالنسبة لها مؤكدة أنها ليست بالشكل وإنما بالداخل

كتب رفيف عبدالله
لحظة سقوط حورية فرغلي في مسابقة ملكة جمال مصر.. هل تحطم أنفها مجدداً؟ (فيديو)
الفنانة المصرية حورية فرغلي
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وطن– لم تكتمل سعادة الفنانة المصرية حورية فرغلي، بالعودة إلى الأضواء، من خلال حضورها حفل مسابقة ملكة جمال مصر، حيث تعرضت إلى موقف لا تحسد عليه.

وبعد أكثر من 20 سنة على تتويجها عام 2002 بلقب ملكة جمال مصر، وقعت حورية فرغلي بشكل مفاجئ خلال صعودها على السلم، أثناء تواجدها في مقر الحفل، بفندق ترينف ليكشري بالتجمع الخامس.

لا إصابات

لكن المتواجدين أنقذوا حورية بشكل سريع، ما تسبب في عدم تعرضها لأي إصابات خطيرة.

سقوط حورية فرغلي لم يزعجها، حيث علقت مازحة: “كنت هقلع الجزمة وأنزل حافية”.

وحول استعادة ثقتها بنفسها بعد مشاركتها في الحفل، أجابت حورية في حديث للقاهرة 24: “الحمد لله عندي ثقة في نفسي واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية”.

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مقاييس الجمال

وتحدثت حورية عن مقاييس الجمال بالنسبة لها، قائلة إنها ليست بالشكل وإنما بالداخل.

وأردفت: “الجمال مش الجسم المبهر ولا الوجه المبهر، لكن الأهم هو الداخل لأن اللي جوه هو مرايتك.. لو وحشة أو حلوة هتطلع في وجهك مش بحب البنت اللي واخدة قلم في نفسها”.

وكشفت حورية فرغلي أنها تحضر حاليًا لعملان فنيان، مسرحية وفيلم، خلال الفترة القادمة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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