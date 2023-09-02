فيديو مرعب لفيل جريح وغاضب يسحق حارس غابة حتى الموت! (شاهد)

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وطن- وثق مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سحق فيل جريح يتألم لحارس غابة بولاية كارناتاكا بالهند حتى الموت أثناء محاولة تخديره حتى يتلقى العلاج الطبي اللازم.

وأظهرت اللقطات المرعبة التي تم تسجيلها من أعلى شجرة، الفيل وهو يخرج بعنف من بين الشجيرات، بينما حاول الحارس بشجاعة إطلاق النار عليه بمسدس مهدئ.

وسرعان ما اتجه الفيل الغاضب جنوبًا لينقض على الحارس- الذي تم تحديده فقط باسم فينكاتيش – الذي بدأ في الركض للنجاة بحياته.

صراخ الحارس طلبا للمساعدة

وأظهر الفيديو لحظة هرب الحارس المذعور عبر الأشجار وهو يصرخ طلبًا للمساعدة بينما كان صوت الفيل طاغيا على صوته.

Another green soldier falls on the line of duty🙏🙏 Venkatesh, popularly known as Ane Venkatesh had tranquilised over 50 rogue elephants in order to move them to different elephant camps. He was injured in wild elephant attack in Hassan district today & succumbed later. RIP🙏 pic.twitter.com/fEtvQGTbI1 — Susanta Nanda (@susantananda3) August 31, 2023

ويُظهر المقطع الفيل والحارس وهما يختفيان خلف غابة من الأشجار، بينما تصرخ الضحية من الألم، ويطلق الفيل أبواقه بصوت عالٍ.

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الحارس ظهر غارقا في دمائه

وأظهرت لقطات لاحقة الحارس غارقًا في الدماء من جروح في رأسه وجسده، وغير قادر على الحركة وغير مستجيب، وقد تم حمله من كتفيه من قبل حراس الحديقة الآخرين أثناء محاولتهم نقله إلى للإسعاف.

وتم نقل الحارس إلى مستشفى منطقة الحسن، حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الهجوم وقع عندما اقترب فينكاتيش من الفيل الذكر – المعروف محليا باسم بهيما – في محاولة لتخديره لعلاج إصابة قديمة، بحسب ما نقلته صحيفة “ديل ميل” البريطانية.

الفيل تعرض للإصابة مؤخرا ولم يستجب للعلاج

وكان الفيل “بهيما” قد تلقى الرعاية الطبية لأول مرة في 25 أغسطس بعد إصابته في اشتباك مع أفيال أخرى.

ومع ذلك، فشلت إصاباته في التحسن، مما دفع كبير محافظي الغابات في الحديقة إلى الموافقة على المزيد من العلاج، وهو ما كان فينكاتيش يحاول تنفيذه.