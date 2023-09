فيديو مرعب لفيل جريح وغاضب يسحق حارس غابة حتى الموت! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- وثق مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سحق فيل جريح يتألم لحارس غابة بولاية كارناتاكا بالهند حتى الموت أثناء محاولة تخديره حتى يتلقى العلاج الطبي اللازم.

وأظهرت اللقطات المرعبة التي تم تسجيلها من أعلى شجرة، الفيل وهو يخرج بعنف من بين الشجيرات، بينما حاول الحارس بشجاعة إطلاق النار عليه بمسدس مهدئ.

وسرعان ما اتجه الفيل الغاضب جنوبًا لينقض على الحارس- الذي تم تحديده فقط باسم فينكاتيش – الذي بدأ في الركض للنجاة بحياته.

وأظهر الفيديو لحظة هرب الحارس المذعور عبر الأشجار وهو يصرخ طلبًا للمساعدة بينما كان صوت الفيل طاغيا على صوته.

Another green soldier falls on the line of duty🙏🙏

Venkatesh, popularly known as Ane Venkatesh had tranquilised over 50 rogue elephants in order to move them to different elephant camps. He was injured in wild elephant attack in Hassan district today & succumbed later. RIP🙏 pic.twitter.com/fEtvQGTbI1

— Susanta Nanda (@susantananda3) August 31, 2023