السبت, سبتمبر 2, 2023
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فيديو لبرلماني مصري يعتدي على أطباء وممرضي مستشفى أسوان.. فوضى وألفاظ نابية

الاعتداءات على الأطباء تتكرر كثيرا وسط ترقب لقانون المسؤولية الطبية الذي يكبح جماح هذه الممارسات

كتب شيراز ماضي
فيديو لبرلماني مصري يعتدي على أطباء وممرضي مستشفى أسوان.. فوضى وألفاظ نابية
برلماني مصري يعتدي على أطباء وممرضي مستشفى أسوان
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وطن- أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام مصرية معارضة، لحظة اعتداء نائب برلماني عن حزب حماة الوطن يُدعى ياسين عبد الصبور على أطباء وممرضي مستشفى أسوان الجامعي.

وبيّن الفيديو، عراكا عنيفا وحالة من الفوضى تسود داخل المستشفى، جراء اعتداء النائب البرلماني على الكوادر الطبية هناك، مع توجيه ألفاظ نابية.

وفي ظل هذه الحالة من الفوضى، سُمع صوت النائب البرلماني وهو يقول بانفعال: “المريضة بتموت والبيه مش عاوز يكشف عليها”، في إشارة على ما يبدو إلى الطبيب المعالج في المستشفى.

فيما سُمع صوت شخص آخر يقول إن الطبيب تعرض للاعتداء أثناء تأدية عمله، وأن الأطباء والممرضين غير قادرين على العمل في ظل هذه الظروف.

وقال أحد الأطباء الذي يُرجح أنه تعرض للاعتداء، إن النائب البرلماني هدده بسبب عضويته في مجلس النواب، فيما ردّ النائب بأن الأطباء يرفضون الكشف على المريضة، فيما كان كل طرف يعمل على توثيق الواقعة.

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وكثيرا ما تشهد وقائع اعتداء على الأطباء وطواقم التمريض في مستشفياتها المختلفة، وسط تساؤلات عن كيفية وقف هذه الممارسات قبل أن يتحول الأمر إلى ظاهرة.

ومع تكرار هذه الحالات، فإن مجلس النواب لا يزال يناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يشدد العقوبة على المعتدين على الأطباء، في ظل عدم وجود رادع في التشريع الحالي، الذي تقتصر فيه عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية على غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

ويواجه مشروع القانون، ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بعقوبات رادعة يرى البعض أنها قد تكون كفيلة بمواجهة هذه الحوادث والحد منها.

وينص القانون، على معاقبة المعتدين على الأطقم الطبية بالحبس والغرامة بجانب تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشأة الطبية.

الاعتداءات تثير أزمة الهجرة

ويرى أطباء ومتخصصون أن الاعتداءات على الأطقم الطبية تمثل أيضا، أحد أسباب هجرة الأطباء من مصر، بجانب ضعف الكادر المالي وآلية التدريب الإلزامي.

المصدرتويتر، وطن

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