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فيديو جديد لكويتي بصقت عليه فتاة بعد احتكاك مروري.. هل تلفظت بكلمات مخلة؟

الشاب وجه اللوم للفتاة على قيادتها لسيارتها برعونة ما أدى إلى الاحتكاك بسيارته فبادرت بالبصق عليه

كتب خالد السعدي
فيديو جديد لكويتي بصقت عليه فتاة بعد احتكاك مروري.. هل تلفظت بكلمات مخلة؟
احتكاك مروري
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وطن- ظهر المواطن الكويتي، الذي كان قد وثق لحظة عدم انتباه فتاة أثناء القيادة وبصقها عليه بعد توجيهه اللوم لها، في مقطع فيديو جديد، يوجه فيه اللوم على التعاطف مع الفتاة.

وقال المواطن الكويتي، إن الفتاة حظيت بدعم لكونها فتاة، موضحا أنه تعرض للإهانة من قِبل الفتاة، وأنها أحدثت أضرارا في سيارته.

وأضاف أنه كان يتحدث إليها بـ”أدب واحترام”، لكنها بصقت عليه قبل أن تصدم سيارته مرة ثانية، مشيرا إلى أن الفتاة قامت بحركة أخرى (بجانب البصق عليه) لكنه يرفض ذكرها أمام متابعيه، في إشارة إلى إقدامها على تصرف غير لائق أو تلفظت بكلمات مخلة.

واستعرض المواطن الكويتي، أحد إطارات سيارته، حيث أصابه ضرر كبير وهو باهظ الثمن، مؤكدا أن الفتاة صدمته مرتين متتاليتين وبالتالي لم يكن ليصمت إزاء ذلك.

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واستغرب الشاب، أن تثار حالة تعاطف مع الفتاة على الرغم من كل ذلك، معقبا: “ده لو كان شاب كنت هتقلبوها عليه وكان ممكن ياخد إعدام”.

وأشار إلى أن الشباب الذين قضوا في حادثة الفاشينستا لم يحظوا بالتعاطف بنفس القدر الذي حصلت عليه هذه الفتاة.

حبس الفاشينستا فاطمة المؤمن

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس الفاشينستا فاطمة المؤمن احتياطياً لمدة 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وذلك بعدما تسببت في حادث مفجع، راح ضحيته فردان وأصيب اثنان آخرن.

وذكرت الوزارة، أنه تم توجيه 10 تهم في حقها وهي القتل الخطأ والإصابة بالخطأ وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة برعونة وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

وأمرت الوزارة بتشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في القضية وملابستها، وقد بدأت الجنة عملها من يوم السبت 26 أغسطس.

المصدرتويتر، وطن

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