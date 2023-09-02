السبت, سبتمبر 2, 2023
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فرح يوسف تكشف ملابسها الداخلية دون قصد (شاهد)

علقت فرح يوسف على الصورة بأنها رأت الأحمر بينما أكد متابعوها لها أنهم رأوا أشياء أخرى عدا الأحمر

كتب رفيف عبدالله
فرح يوسف تكشف ملابسها الداخلية دون قصد (شاهد)
الفنانة السورية فرح يوسف
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وطن– تألقت الفنانة السورية فرح يوسف، بفستان أحمر مثير، في أحدث جلسة تصوير لها، لكنها كشفت عن ملابسها الداخلية دون قصد.

وفي التفاصيل، فقد نشرت فرح يوسف صورتين لها عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستاناً أحمراً مثيراً بدون أكمام.

لم تنتبه

وتميز فستان فرح بفتحة جانبية كبيرة من الأسفل، تكشف ساقها بكل وضوح.

فرح يوسف بالأحمر
أمسكت فرح بالفستان بطريقة كشفت المستور

وأمسكت الفنانة السورية بطرف الفستان أثناء التصوير، لتنكشف ملابسها الداخلية من الفتحة الجانبية.

ويبدو أن فرح يوسف لم تنتبه للأمر، ونشرت الصور معقبة: “أرى الأحمر”.

فرح يوسف
الصورة من زاوية أخرى

بينما أكد متابعوها لها أنهم رأوا أشياء أخرى عدا الأحمر، في إشارة إلى ملابسها الداخلية.

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من هي فرح؟

واشتهرت الفنانة السورية من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “أراب أيدول”، والذي فاز فيه الفنان الفلسطيني محمد عساف.

وفي عام 2019، أعلنت الفنانة السورية فرح يوســف زواجها من صديقها “كريستيان” فنزويلي الجنسية في مدينة نيويورك.

وقالت إنّ زوجها عرض عليها تغيير ديانته المسيحية، واعتناق الديانة الإسلامية كي يسرّعَ في إجراءات الزواج.

فرح يوسف وزوجها
فرح يوسف وزوجها

كما أضافت: “رفضت طبعاً، زوجي مسيحي وأنا مسلمة يكمل كل منا الآخر وهذا لا يعني أننا مختلفون .. وليس من العدل أن يغير ديانته من أجل الزواج بي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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