فرح يوسف تكشف ملابسها الداخلية دون قصد (شاهد)

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وطن– تألقت الفنانة السورية فرح يوسف، بفستان أحمر مثير، في أحدث جلسة تصوير لها، لكنها كشفت عن ملابسها الداخلية دون قصد.

وفي التفاصيل، فقد نشرت فرح يوسف صورتين لها عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستاناً أحمراً مثيراً بدون أكمام.

لم تنتبه

وتميز فستان فرح بفتحة جانبية كبيرة من الأسفل، تكشف ساقها بكل وضوح.

وأمسكت الفنانة السورية بطرف الفستان أثناء التصوير، لتنكشف ملابسها الداخلية من الفتحة الجانبية.

ويبدو أن فرح يوسف لم تنتبه للأمر، ونشرت الصور معقبة: “أرى الأحمر”.

بينما أكد متابعوها لها أنهم رأوا أشياء أخرى عدا الأحمر، في إشارة إلى ملابسها الداخلية.

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من هي فرح؟

واشتهرت الفنانة السورية من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “أراب أيدول”، والذي فاز فيه الفنان الفلسطيني محمد عساف.

وفي عام 2019، أعلنت الفنانة السورية فرح يوســف زواجها من صديقها “كريستيان” فنزويلي الجنسية في مدينة نيويورك.

وقالت إنّ زوجها عرض عليها تغيير ديانته المسيحية، واعتناق الديانة الإسلامية كي يسرّعَ في إجراءات الزواج.

كما أضافت: “رفضت طبعاً، زوجي مسيحي وأنا مسلمة يكمل كل منا الآخر وهذا لا يعني أننا مختلفون .. وليس من العدل أن يغير ديانته من أجل الزواج بي”.