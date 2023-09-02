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ابنة هيفاء وهبي تصور ظلها عارية (فيديو)

استعانت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بأغنية سعد لمجرد لمزيد من الإثارة

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تصور ظلها عارية (فيديو)
زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
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وطن– عبرت اللبنانية زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عن رغبتها بظهور أكثر إثارة، بالتلميح، حين صورت ظلها عارية.

ونشرت ابنة هيفاء وهبي فيديو عبر خاصية الستوري في حسابها على انستغرام، وهي تقف أمام حائط عارية، وصورت انعكاس ظلها فقط.

عشقك جنون

ووضعت زينب فياض أغنية سعد لمجرد الجديدة قولي متى، تحديداً على المقطع الذي تقول كلماته “عشقك جنون واكتر من الجنون.. ما نويت في يوم غنعيش بحاله.. مادات العيون ارحمي هاد العيون.. ما شافت نوم غي الليل وموالو”.

وتتعمد زينب فياض الإثارة من حين إلى آخر، أحدثها حين نشرت فيديو وهي تركب الحصان بطريقة مثيرة، مرتدية بدلة خاصة باللون الأسود تلتصق بجسدها.

ضيق ملابس زينب فياض، أضاف لمسة إثارة حين نشرت المقطع بالحركة البطيئة وظهرت مفاتنها تهتز أثناء ركوب الحصان.

فرس

واستخدمت ابنة هيفاء الوحيدة أغنية “فرس” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كخلفية موسيقية للمقطع.

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كما نشرت زينب صورتها بجانب الفرس مع تعليق: “ولا كل خيل تعجبك هي أصيلة”.

زينب فياض
نشرت زينب صورتها مع الفرس
المصدررصد ومتابعة وطن

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