النجمة الهندية راخي ساوانت تبكي بحرقة أثناء أداء العمرة وتسأل الله الانتقام من زوجها (فيديو)

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وطن– تصدر اسم نجمة بوليوود راخي ساوانت، وسائل الإعلام الهندية بعدما أدت مناسك العمرة، وبكت بشدة أمام الكعبة.

ورصدت الكاميرا راخي ساوانت وهي تبكي من أجل الرحمة، وتلوم زوجها السابق عادل خان دوراني على تدمير حياتها بالكامل.

دعوة لسلمان خان

وطلبت راخي من المعتمرين حولها بأن يصلوا من أجل تحسين حالتها وراحة بالها.

كما دعت نجمة بوليوود السابقة، سلمان خان إلى أداء العمرة والصلاة في الحرم المكي.

وعادت ساوانت إلى مومباي وطلبت من الإعلاميين مناداتها بفاطمة بدلاً من اسمها الحقيقي.

نادوني فاطمة

وحظيت ساوانت في الفيديو بترحيب حار من معجبيها وأصدقائها في المطار، حيث قالت للإعلاميين: “لا تنادو براخي، نادوني بـ فاطمة”.

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وفي الفيديو، تظهر ساوانت وهي ترتدي غطاء الرأس الأبيض مع الحجاب، وبعد ذلك حاول رجل أن يضع إكليلًا عليها لكنها أوقفته.

في وقت لاحق ، اجتمع جميع معجبيها واحدًا تلو الآخر لوضع أكاليل عليها ، وأمطروها ببتلات الورد وصافحوها. حتى أن إعلاميون بدأوا يخاطبوها باسم آبا (الأخت الكبرى في الإسلام) والتقطت صورًا لها.

سرقة وتدمير

وشوهدت في مقطع فيديو حديث وهي تبكي وتتهم زوجها السابق عادل دوراني بالسرقة وتدمير حياتها بأكملها.

وكشفت كيف أسلمت وغيرت اسمها إلى فاطمة حباً بزوجها الذي أعطاها وعوداً كاذبة بالصلاة وقضاء حياتها كلها معاً.

اتهمت ساوانت دوراني بإساءة معاملتها جسديًا وعقليًا. علاوة على ذلك، اتهمته بخيانتها مع صديقته الإيرانية التي انتهى به الأمر باغتصابها وإغرائها بوعود كاذبة.

بعد شكاوى راخي، تم القبض على عادل واحتجازه في سجن ميسورو. وبعد إطلاق سراحه، عقد مؤتمرا صحفيا نفى فيه جميع الاتهامات الموجهة إليه. وحتى الآن، لا يوجد أي تقدم في القضية.