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استعانوا بـ أحمد سعد.. موظفو مكتب الملكة رانيا يفاجئونها بالاحتفال بعيد ميلادها وهذه ردة فعلها؟ (شاهد)

الملكة رانيا احتفلت بعيد ميلادها الثالث والخمسين مع نساء ريفيات في محافظة اربد

كتب سالم حنفي
استعانوا بـ أحمد سعد.. موظفو مكتب الملكة رانيا يفاجئونها بالاحتفال بعيد ميلادها وهذه ردة فعلها؟
الملكة رانيا
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وطن- أعربت الملكة رانيا العبدالله عن شكرها وتقديرها لموظفي مكتبها الخاص، بسبب احتفالهم المفاجئ بعيد ميلادها الـ53.

وكان موظفي المكتب الخاص بالملكة رانيا قد فاجأوها بتجهيز المكتب للاحتفال بعيد ميلادها من خلال تزيين باب المقر بالبالون ووضع لافتة أعلاه تضمنت كلمات من أغنية الفنان المصري أحمد سعد: “إيه ليوم الحلو ده”.

كما تضمنت اللوحة عبارة الاحتفال بأعياد الميلاد المعروفة:”سنة حلوة يا جميل”.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله صورة اللوحة مع صورة لها جمعتها بموظفي مكتبها الخاص، موجهة الشكر لهم على هذه اللفتة، واصفة ما فعلوه بأنه أفضل مفاجأة.

موظفي مكتب الملكة رانيا
موظفي مكتب الملكة رانيا
لوحة الاحتفال بعيد ميلاد الملكة رانيا
لوحة الاحتفال بعيد ميلاد الملكة رانيا

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها مع نساء قرية حور في إربد

وخطفت الملكة رانيا الأنظار بتواضعها وعفويتها قبل يومين أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ53 مع نساء قرية حور التابعة للواء قصبة إربد، حيث ظهرت تتفاعل معهن وتحتضنهن وتغني أغنية عيد الميلاد بمشاركتهن.
وتناولت ملكة الأردن، الحلويات المنزلية، والأطباق التي صنعها نساء القرية بأيديهن احتفالاً بعيد ميلادها.

 

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وكان ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله الثاني قد وجه تحية لوالدته الملكة رانيا بمناسبة عيد ميلادها .

ونشر الامير الحسين عبر حسابه على “انستغرام” صورة جمعته مع والدتها وزوجته الاميرة رجوة آل سيف، معلقا عليها بالقول:” يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية.. كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير”.

الامير الحسين مع والدته وزوجته الاميرة رجوة آل سيف
الامير الحسين مع والدته وزوجته الاميرة رجوة آل سيف

يشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله من مواليد 31 أغسطس/آب 1970، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، وذلك وفقا لما أورده موقعها الرسمي على الإنترنت.

المصدرانستجرام ، وطن

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