سبب وفاة الشاعر كريم العراقي.. وهذا ما كشفه سابقا عن حالته الصحية!

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وطن- فُجع العراقيون اليوم الجمعة، بوفاة الشاعر كريم العراقي، عن عمر ناهز 68 عاما، منهيا مسيرة فنية كبيرة وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبو ظبي”.

وكان العراقي قد تحدث في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان ومعاناته منه، قائلا إن المرض كان ينتشر بشكل كبير في جسده، وأدى إلى فقدان بصره في إحدى عينيه، وتساقط شعره بعد خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي ولكنه لم يفقد الأمل.

من هو كريم العراقي؟

وكريم العراقي ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، عام 1955، وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.

بدأ العراقي، الكتابة والنشر منذ كان طالباً في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.

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وحصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019، وجائزة منظمة اليونيسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.

تعاون فني كبير

وتعاون العراقي مع كبار المطربين العراقيين والعرب، أبرزهم سعدون جابر وكاظم الساهر الذي شكّل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

ومن أعماله، ديوان “للمطر وأم الضفيرة”، “ذات مرة”، “سالم يا عراق”، “الخنجر الذهبي”، و”الشارع المهاجر”.