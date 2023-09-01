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حياتنا

نسرين طافش بالمايوه في أحدث ظهور يشعل المواقع بعد الطلاق! (صور)

طلالات نسرين طافش الجريئة ازدادت بعدما أعلنت في يوليو 2023 انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي للمرة الثانية

كتب أنس السالم
نسرين طافش بالمايوه
نسرين طافش في رحلة بحرية (ارشيف)
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وطن – في أحدث إطلالة لها لى مواقع التواصل الاجتماعي، منذ اعلان انفصالها مؤخراً، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صوراً ظهرت فيها بالمايوه خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمصر .

وعبر حسابها الرسمي في انستغرام، نشرت نسرين طافش الصور، وأرفقتها بمقولة للكاتب الألماني “إيكهارت تول”.

وجاء في مقولة الكاتب الألمانيّ: “اتخذها عادة أن تسأل نفسك .. ماذا يحدث في داخلي هذه اللحظة؟ سيأخذك هذا السؤال إلى الاتجاه الصحيح ، ولكن لا تحلل ، راقب فقط ، وركز انتباهك إلى داخل جسدك .. و اشعر بحيوية الإحساس ..تنفس و ادرك بعمق , ان هذه اللحظة هي كل ما لديك . لذلك اجعل” الآن” بؤرة تركيزك في الحياة فقط كن حاضرا بوعيك هنا و الآن ..”.

نسرين طافش بالمايوه
نسرين طافش بالمايوه في الساحل الشمالي

وسبق هذا الظهور للفنانة السورية، أن نشرت نسرين طافش قبل 5 أيام، صورا جريئة للغاية، وبملابس فاضحة وبدت فيها شبه عارية.

نسرين طافش شبه عارية
نسرين طافش شبه عارية

وكانت نسرين ترتدي في هذه الإطلالة شورت جينز، ومن الأعلى حمالة صدر بيضاء اللون. بينما لاحظ المتابعون، وشماً أسفل ظهرها، وقد بانَ جزء منه بسبب كشفها لظهرها العاري .

ولوحظ أن الإطلالات الجريئة لنسرين طافش، قد ازدادت بعدما أعلنت في يوليو 2023، انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، للمرة الثانية، حيث كان الانفصال الأول في شهر سبتمبر الماضي 2022 وعادت له بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة

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المصدررصد وطن - انستغرام

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