الجمعة, سبتمبر 1, 2023
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رياضة

ميدو يهين الكرة المصرية بتغريدة صادمة.. هل يغازل أموال السعودية؟

نجم الزمالك السابق قلّل من الكرة المصرية بتغريدة جريئة رغم أنه يُقدم برنامجا رياضيا ضمن المنظومة

كتب خالد السعدي
ميدو يهين الكرة المصرية بتغريدة صادمة.. هل يغازل أموال السعودية؟
الإعلامي أحمد حسام ميدو
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وطن- أثار المحلل والإعلامي أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حالة من الجدل بتغريدة وجه فيها إهانة كرة القدم في بلاده، في خطوة وصفها ناشطون بأنها مغازلة للسعودية للتعاقد معه لتحليل دوريها، ما جعله يتصدر التريند في مصر.

وقال ميدو في تغريدة على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “والله العظيم نفسي أقاطع الدوري المصري ده كورة تعبانه وملاعب تعبانه ونقل تليفزيوني تعبان ولبس معظم الفرق تعبان ومعظم اللاعيبه بيروحوا عند حلاق واحد!!”.

تفاعل واسع

تغريدة ميدو أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فيما فُسّرت تغريدته بأنها مغازلة للسعوديين.

تغريدة ميدو
تغريدة ميدو

وتفاعل كل من إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك سابقا، وهاني حتحتوت مع تغريدة أحمد حسام ميدو، بنشرهما “إيمونش” تفاعلا مع التغريدة.

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فيما قالت الصحفية ياسمين محفوظ: “ميدو بيغازل الإعلام والدوري السعودي يا جماعة.. واضحة جدا.. معلش يا كابتن ما هو لولا الدوري ده واللاعيبة دول مكانش بقى لك ظهور تلفزيوني ولا كان حد افتكرك.. بس معلش اللي خلاك تشوف حسام حسن أحسن من صلاح يخليك تتكلم كدة على الدوري واللاعيبة.. ولو على الحلاق قولهم اسم الحلاق بتاعك”.

وكتبت مها: “بترسم عشان تروح مع صاحبك حزومة تحلل في السعودية.. وفي الغالب إنت بتحلق عند نفس الحلاق اللي بيحلقوا عنده وزعلان عشان بيبقى زحمة”.

فيما سخر ناشط يُرجح أنه سعودي قائلا: “هو عندكم دوري اصلاً”.

تصريحات وليد الفراج

وأعادت تغريدة ميدو، إلى الأذهان تصريحات الإعلامي السعودي وليد الفراج الذي كان قد أثار جدلا بسخريته وتقليل من كرة القدم المصرية.

وكان الفراج قد وصف مباراة النصر والهلال بأنها ديربي الشرق الأوسط، فيما تلقى ردا من أحد المتابعين يقول: ” نصر وهلال إيه دربي الشرق الأوسط، يبقى الأهلي والزمالك دربي العالم”.

فرد الفراج قائلا: “أرجوك، ده ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا غير، إيش هالديربي اللي ما فيه جمهور، واللاعبين… أنا أعرف إنك تعشق بلدك، وأنا أحب مصر والدوري المصري”.

وأضاف الفراج: “أرجوك خليك على جنب، إيش الدوري اللي ما يشوفه غير أهل بلده، تكلم عن دوري على مستوى، يُنقل على 40 قناة حول العالم، حاول تتكيف مع المرحلة المقبلة”.

وكانت تصريحات وليد الفراج قد أثارت غضبا في الوسط الرياضي المصري، فيما تساءل البعض عما إذا كانت تغريدة ميدو ستثير موقفا مشابها.

المصدرتويتر، وطن

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