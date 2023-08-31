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رياضة

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات والقنوات الناقلة

مراسم حفل قرعة بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
قرعة الدوري الأوروبي 2024
يشارك في بطولة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات 48 فريقاً على مستوى القارة الأوروبية العجوز
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وطن- تتجه أنظار جماهير ومحبي كرة القدم في أنحاء العالم، الجمعة، نحو معرفة نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024، المقامة في مدينة موناكو الفرنسية، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، المنظم لتلك البطولة القارية.

وتشهد بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم لهذا الموسم، مشاركة ليفربول حامل لقب نسخة دوري أبطال أوروبا 2018 في هذه البطولة، بعد فشله في حجز معقد له مع الموسم الماضي.

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات

كما ويشارك برفقة فريق ليفربول (الريدز)، العديد من الفرق الأوروبية البارزة لعل أبرزهم، أياكس أمستردام وفياريال وسبورتينغ لشبونة وروما وغيرهم.

وستقام مراسم حفل قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت الثالثة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

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أما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2024

وستبث مراسم قرعة بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024 لدور المجموعات، على شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لمنافسات البطولة في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل كذلك على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، على موقع (اليوتيوب).

الدوري الأوروبي 2023-2024
قرعة الدوري الأوروبي 2024

الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي 2024

ويشارك في بطولة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات، 48 فريقاً على مستوى القارة الأوروبية العجوز، كما وسينضم 8 فرق أخرى بعد انتهاء منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ولعل من أبرز المشاركين في النسخة الحالية لبطولة الدوري الأوروبي 2023-2024، ليفربول وأياكس أمستردام وأتالانتا ووست هام يونايتد. وروما وفياريال ولشبونة وغيرهم.

نظام قرعة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات

كما وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. (اليويفا)، المنظم لهذه البطولة، تقسم القرعة إلى 4 مستويات، ويحتوي كل مجموعة على 4 فرق. ويحظر أن يتواجد فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

وستنطلق منافسات دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024، في ال21 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم، كما وستختتم منافسات دور المجموعات في ال14 من شهر ديسمبر/ كانون الأول لهذا العام.

المصدروطن + الدوري الأوروبي/ منصة x + اليويفا + beIN SPORTS

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