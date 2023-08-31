موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات والقنوات الناقلة

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وطن- تتجه أنظار جماهير ومحبي كرة القدم في أنحاء العالم، الجمعة، نحو معرفة نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024، المقامة في مدينة موناكو الفرنسية، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، المنظم لتلك البطولة القارية.

وتشهد بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم لهذا الموسم، مشاركة ليفربول حامل لقب نسخة دوري أبطال أوروبا 2018 في هذه البطولة، بعد فشله في حجز معقد له مع الموسم الماضي.

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات

كما ويشارك برفقة فريق ليفربول (الريدز)، العديد من الفرق الأوروبية البارزة لعل أبرزهم، أياكس أمستردام وفياريال وسبورتينغ لشبونة وروما وغيرهم.

وستقام مراسم حفل قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت الثالثة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

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أما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2024

وستبث مراسم قرعة بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024 لدور المجموعات، على شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لمنافسات البطولة في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل كذلك على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، على موقع (اليوتيوب).

الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي 2024

ويشارك في بطولة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات، 48 فريقاً على مستوى القارة الأوروبية العجوز، كما وسينضم 8 فرق أخرى بعد انتهاء منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

🟣🏆 تشاهدون اليوم | تغطية خاصة لقرعتي: 🟠 الدوري الأوروبي @EuropaLeague

🟢 ودوري المؤتمر @europacnfleague مع: 👔 هيثم فاروق @HaythamFarouk

👔 عزيز بنيج @Bennij2

🎤 حسام حداد @Haddad_Hussam

⏱ الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة

📺 على قناة beIN SPORTS الإخبارية 🔥 pic.twitter.com/fRuIcQOUnB — AISSA Fadil (@aissa_fadil) August 31, 2023

ولعل من أبرز المشاركين في النسخة الحالية لبطولة الدوري الأوروبي 2023-2024، ليفربول وأياكس أمستردام وأتالانتا ووست هام يونايتد. وروما وفياريال ولشبونة وغيرهم.

نظام قرعة الدوري الأوروبي 2024 لدور المجموعات

كما وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. (اليويفا)، المنظم لهذه البطولة، تقسم القرعة إلى 4 مستويات، ويحتوي كل مجموعة على 4 فرق. ويحظر أن يتواجد فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

وستنطلق منافسات دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024، في ال21 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم، كما وستختتم منافسات دور المجموعات في ال14 من شهر ديسمبر/ كانون الأول لهذا العام.