مواجهات محتدمة بين الكبار.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

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وطن- أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور المجموعات، الخميس، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن مواجهات قوية ومحتدمة بين كبار الفرق المتأهلة في منافسات دور المجموعات.

وشهدت قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، عن مواجهات سهلة لبرشلونة الذي وقع في المجموعة الثامنة في قرعة دور المجموعات، برفقة بورتو وشاختار دونيتسك و رويال أنتويرب.

مواجهات قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور المجموعات

كما هو الحال للفريق التقليدي ريال مدريد الذي وقع في المجموعة الثانية، برفقة نابولي وسبورتينغ براغا ويونيون برلين.

فيما وقع مانشستر يونايتد في مواجهة قوية ومحتدمة مع بايرن ميونخ في المجموعة الأولى، برفقة غلطة سراي وكوبنهاغن الدنماركي.

كما ووقع باريس سان جيرمان في المجموعة السابعة الصعبة، برفقة بوروسيا دورتموند ونيوكاسل يونايتد وميلان الإيطالي، وسهلة لحامل لقب النسخة الأخيرة مانشستر سيتي الذي وقع في المجموعة السابعة برفقة لابيزيغ والنجم الأحمر و يونغ بويز.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور المجموعات

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023- 2024 لدور المجموعات، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، المقسمة إلى 8 مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على 4 فرق، وهي كما يلي:

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المجموعة (1)

بايرن ميونخ (ألمانيا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، كوبنهاغن (الدنمارك)، غلطة سراي (تركيا).

المجموعة (2)

إشبيلية (إسبانيا)، أرسنال (إنجلترا)، بي إس في آيندهوفن (هولندا)، لانس (فرنسا).

المجموعة (3)

نابولي (إيطاليا)، ريال مدريد (إسبانيا)، سبورتينغ براغا (البرتغال)، يونيون برلين (ألمانيا).

المجموعة (4)

بنفيكا (البرتغال)، إنتر ميلان (إيطاليا)، سالرزبورغ (النمسا)، ريال سوسيداد (إسبانيا).

المجموعة (5)

فاينورد روتردام (هولندا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، لاتسيو (إيطاليا)، سلتيك (اسكتلندا).

المجموعة (6)

باريس سان جيرمان (فرنسا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ميلان (إيطاليا)، نيوكاسل يونايتد (إنجلترا).

المجموعة (7)

مانشستر سيتي (إنجلترا)، آر بي لايبزيغ (ألمانيا)، النجم الأحمر (صربيا)، بيرنر يونغ بويز (سويسرا).

المجموعة (8)

برشلونة (إسبانيا)، بورتو (البرتغال)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، رويال أنتويرب (بلجيكا).

مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، في ال19-20 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

كما وستختتم منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال في 12-13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.