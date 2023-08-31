سبب وفاة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية خالة السلطان هيثم بن طارق!

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وطن- تلقى العمانيون اليوم الخميس، بكل حزن نبأ وفاة السيدة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية، خالة السلطان هيثم بن طارق.

وتناولت وسائل إعلام عمانية خبر وفاة شقيقة والدته الراحلة السيدة شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية، مع تقديم التعازي للسلطان والدعاء للفقيدة بالرحمة.

ومع تداول الخبر انهالت تعازي رواد مواقع التواصل في تقدم العزاء للسلطان هيثم بن طارق مترحمين على روحه داعين الله أن يتغمدها برحمته.

وعلقت الناشطة الاجتماعية “جمانة” على موقع “X” تويتر سابقا على خبر الوفاة بالقول:”انتقلت إلى رحمة تعالى السيدة رحمة بنت حمود البوسعيدي خالة السلطان هيثم بن طارق، نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة يارب العالمين.”

انتقلت إلى رحمة تعالى السيدة رحمة بنت حمود البوسعيدي خالة السلطان هيثم بن طارق، نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة يارب العالمين. pic.twitter.com/FbnY0L0xuq — جُمانة (@jumana099) August 31, 2023

وقال “بن طارق“:”ببالغ الحزن وجليل الأسى انتقلت إلى رحمة تعالى السيدة رحمة بنت حمود البوسعيدي خالة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة و إنا لله وانا اليه راجعون”.

ببالغ الحزن وجليل الأسى انتقلت إلى رحمة تعالى

السيدة رحمة بنت حمود البوسعيدي خالة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه

نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة

و إنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/7eIGDG38Yk — بن طارق📸 (@bin_tariqo) August 31, 2023

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من جانبها، نعت الإعلامية العمانية مشاعل بنت سعيد القاسمية خالة السلطان هيثم بن طارق بالقول: ” إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله وغفر الله لها وأسكنها الفردوس الأعلى”.

سبب وفاة خالة السلطان هيثم بن طارق

وعن سبب وفاة السيدة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية خالة السلطان هيثم بن طارق تحدثت أنباء بأنها جاءت طبيعية، حيث تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ونقلت على إثرها لتلقي العلاج الى أن أعلن الأطباء عن وفاتها اليوم.

زفاة والدة السلطان هيثم بن طارق

يشار إلى أن السيدة شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية، والدة السلطان هيثم بن طارق قد توفيت عام 2018.

كما أن للسيدة شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية ستة من الأباء هم:

• قيس بن طارق (متوفى)

• السلطان هيثم بن طارق

• شهاب بن طارق

• أدهم بن طارق

• فارس بن طارق (متوفى)

• أمل بنت طارق