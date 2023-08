بحضور ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام ناشفيل في الدوري الأمريكي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تعثر فريق إنتر ميامي أمام ناشفيل، الخميس، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بحضور البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفشل إنتر ميامي الأمريكي في تحقيق طعم الفوز هذه المرة، بعد سلسلة من الانتصارات للفريق في كافة المسابقات المختلفة، تحت قيادة الأرجنتيني ميسي الوافد الجديد مع بداية الموسم الجاري.

ورغم تعادل إنتر ميامي أمام منافسه ناشفيل، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 70%.

