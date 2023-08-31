بحضور ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام ناشفيل في الدوري الأمريكي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تعثر فريق إنتر ميامي أمام ناشفيل، الخميس، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بحضور البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفشل إنتر ميامي الأمريكي في تحقيق طعم الفوز هذه المرة، بعد سلسلة من الانتصارات للفريق في كافة المسابقات المختلفة، تحت قيادة الأرجنتيني ميسي الوافد الجديد مع بداية الموسم الجاري.

مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل

ورغم تعادل إنتر ميامي أمام منافسه ناشفيل، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 70%.

We go again this weekend 😤 Check out tonight’s highlights and catch us back in action on #MLSSeasonPass on @AppleTV on Sunday. pic.twitter.com/hHIFDKB4gp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2023

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس ناشفيل إلى 7 تسديدات فقط باتجاه شباك مرمى إنتر ميامي، بينما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 30% في المباراة.

تشكيلة إنتر ميامي ضد ناشفيل

ولعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينيز، المباراة القوية أمام ناشفيل، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بتشكيلة أساسية كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع التشكيلة: جوردي ألبا، كمال ميلر، توماس أفيليس، يدلين.

Drake Callender doing Drake Callender things 🧤🧤#MIAvNSH pic.twitter.com/dUPlB1zoWl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2023

خط الوسط: دييغو غوميز، أرويو، بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت تايلور، ليونيل ميسي، جوزيف مارتينيز.

وكان فريق إنتر ميامي قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على ريد بولز، بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

كما ويستعد إنتر ميامي لمواجهة صعبة أمام لوس أنجلوس، الاثنين، في منافسات الدوري الأمريكي (إم إل إس).

يذكر بأن فريق إنتر ميامي قد توج بكأس الدوريات الأمريكي على حساب ناشفيل، في مباراة نهائية مثيرة بين كلا الفريقين . حسمت بركلات الترجيح بنتيجة 10/9، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة.