الخميس, أغسطس 31, 2023
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رياضة

بحضور ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام ناشفيل في الدوري الأمريكي (شاهد)

منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
ميسي لاعب إنتر ميامي
الأرجنتيني ليونيل ميسي
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وطن- تعثر فريق إنتر ميامي أمام ناشفيل، الخميس، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بحضور البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفشل إنتر ميامي الأمريكي في تحقيق طعم الفوز هذه المرة، بعد سلسلة من الانتصارات للفريق في كافة المسابقات المختلفة، تحت قيادة الأرجنتيني ميسي الوافد الجديد مع بداية الموسم الجاري.

مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل

ورغم تعادل إنتر ميامي أمام منافسه ناشفيل، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 70%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس ناشفيل إلى 7 تسديدات فقط باتجاه شباك مرمى إنتر ميامي، بينما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 30% في المباراة.

تشكيلة إنتر ميامي ضد ناشفيل

ولعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينيز، المباراة القوية أمام ناشفيل، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بتشكيلة أساسية كما يلي:

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حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع التشكيلة: جوردي ألبا، كمال ميلر، توماس أفيليس، يدلين.

خط الوسط: دييغو غوميز، أرويو، بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت تايلور، ليونيل ميسي، جوزيف مارتينيز.

وكان فريق إنتر ميامي قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على ريد بولز، بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

إنتر ميامي ضد ناشفيل
مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي

كما ويستعد إنتر ميامي لمواجهة صعبة أمام لوس أنجلوس، الاثنين، في منافسات الدوري الأمريكي (إم إل إس).

يذكر بأن فريق إنتر ميامي قد توج بكأس الدوريات الأمريكي على حساب ناشفيل، في مباراة نهائية مثيرة بين كلا الفريقين . حسمت بركلات الترجيح بنتيجة 10/9، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة.

المصدروطن + إنتر ميامي/ منصة X + الدوري الأمريكي/ منصة X

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