بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 دور المجموعات بجودة عالية

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وطن- يترقب جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، مراسم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 دور المجموعات، الخميس، المقرر إجرائها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، المنظم لهذه البطولة في مدينة موناكو الفرنسية.

ومن المقرر أن تبث مراسم الكشف عن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور المجموعات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

توقيت بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

كما وبتوقيت القاهرة فستكون مراسم الحفل لقرعة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، عند الساعة السادسة مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

🗓️ مواعيد دور المجموعات لـ #دوري_أبطال_أوروبا 2023/24 | – الجولة الأولى:

– 19 & 20 سبتمبر، 2023. – الجولة الثانية:

– 3 & 4 أكتوبر، 2023. – الجولة الثالثة:

– 24 & 25 أكتوبر، 2023. – الجولة الرابعة:

– 7 & 8 نوفمبر، 2023. – الجولة الخامسة:

– 28 & 29 نوفمبر، 2023. – الجولة… pic.twitter.com/KO67yZ3Utt — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 31, 2023

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فسيكون بث مراسم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024. لدور المجموعات، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وستنقل مراسم حفل نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات كالعادة، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لهذه البطولة في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، رابط بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور المجموعات، على النحو الآتي:

لوائح قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور المجموعات

ويشارك في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لهذا الموسم، 32 فريقاً متأهلاً لدور المجموعات، حيث تقسم تلك الفرق وفق نظام ولوائح القرعة إلى ثمانية مجموعات، تحتوي كل مجموعة على أربع فرق.

كما ومن شروط القرعة المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. (اليويفا)، فإنه لن يسمح بتواجد فريقين متأهلين إلى منافسات دور المجموعات من نفس البلد في مجموعة واحدة.

ويعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023، بعد فوزه في المباراة النهائية القوية. أمام إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف دون مقابل.

والجدير بالذكر، بأن فريق ريال مدريد يعد الفريق الملكي المتربع على عرش البطولة الأوروبية. برصيد 14 لقباً حتى يومنا هذا.