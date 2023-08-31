الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها بحلويات منزلية من صنع ربة منزل (شاهد)

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وطن- أشاد ناشطون بتواضع الملكة رانيا العبدالله، أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ53 في قرية حور التابعة للواء قصبة إربد.

وخطفت الملكة رانيا الأنظار بتواضعها وعفويتها أثناء احتفال نساء القرية بها، فظهرت تتفاعل معهن وتحتضنهن وتغني أغنية عيد الميلاد بمشاركتهن.

وتناولت ملكة الأردن، الحلويات المنزلية، والأطباق التي صنعها نساء القرية بأيديهن احتفالاً بعيد ميلادها.

مطبخ فريال

وشاركت الملكة رانيا صوراً ومقاطع من زيارتها إلى سيدات مطبخ فريال الإنتاجي.

وعبرت الملكة عن سعادتها بهذا الاحتفال وسط سيدات مطبخ فريال الإنتاجي، قائلة: “مافي أحلى من إني أكون بينكم… شكرا لأم محمد والسيدات الي التقيتهم اليوم في مطبخ فريال الإنتاجي في قرية حور . أحلى استقبال، ومثال مميز على دعم النساء لبعضهم”.

تواضع الملكة

وأشاد الناشطون بتواضع الملكة فجاء في التعليقات: “ملكة الجمال والتواضع.. بصراحة انا كمصريه بحبها بسبب رقتها وتواضعها جميلة ماشاء الله تبارك الله” .

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وكتبت أخرى: “راقية ومتواضعة وماتكبرت على شعبها من تزوجت الملك.. كلش انسانه محترمة ومؤدبة كل عام وهي بخير”.

وأيدت ثالثة: “انا مو أردنيه.. لكن اهني الشعب الأردني بملكتهم المتواضعه والراقيه.. طبيعي،هي ملكه تكون انيقه.. لكن المش،طبيعي وخصوصا بوقتنا هذا..هذه المشاركات مع الشعب والظهور الدائم بينهم.. والتودد لهم وسماع مطالبهم.. تميزت والله، حفظها الله”.

فستان الملكة الأردنية الأبيض، البسيط والهادئ واللافت جدا في نفس الوقت، زينته لمسات بسيطة من نقوش الورد أضفت على إطلالتها المزيد من الجمال.