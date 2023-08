التظاهرات ضد محمد السادس وعلي بونغو في الغابون لا علاقة لها بالانقلاب

- Advertisement -

وطن- بعد الانقلاب العسكري الذي جدّ في الغابون، من قبل مجموعة من كبار الضبط في البلاد، الذين أعلنوا تعيين الجنرال “بريس أوليغي نغيما” رئيسًا للمرحلة الانتقالية، وسط إدانات دولية، بدأ نشطاء بتداول فيديوهات لا علاقة لها بما يجري في الغابون، منها مقطعا ادعى ناشروه أنه يوثق تظاهرة مناهضة لعلي بونغو رئيس الغابون الذي تم الانقلاب عليه، وملك المغرب محمد السادس، تزامنا مع الانقلاب.

وفي هذا السياق تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنّه لمتظاهرين غابونيين يرفعون شعارات “محمد السادس وبونغو شركاء في القتل”، و”البوليساريو والمقاومة الغابونية، نفس المعركة، نفس العدو، المغرب”، وذلك بالتزامن مع الانقلاب العسكري على الرئيس الغابوني علي بونغو.

تحقق “مسبار” ـ الموقع المختص بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة ـ من الادّعاء المتداول ووجد أنّه مضلّل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم وليس لمظاهرة ضد محمد السادس وعلي بونغو بالتزامن مع الانقلاب العسكري الأخير في غابون.

نشر مقطع الفيديو الأصلي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2018، وشاركته، حينها، مجموعة في موقع فيسبوك تحمل اسم “كاتب المقاومة جان بينغ”، وهو سياسي وكاتب وزعيم المعارضة الغابونية الذي خسر الانتخابات أمام علي بونغو عام 2016.

وأُرفق المقطع بتعليق “الشتات الغابوني في أوراسيا، أصدقاء الغابون: محمد السادس وعلي بونغو شركاء في القتل”. كما كتب ناشر المقطع “جولة بالفيديو في مظاهرة 29 ديسمبر 2018، من ساحة تروكاديرو إلى سفارة غابون في باريس”.

La Diaspora Gabonaise d'Eurasie, amies et amis du Gabon : "Mohamed VI et Ali Bongo, assassins associés."

Un tour en vidéo de la marche du 29 décembre 2018, de la Place du Trocadéro à l'ambassade du Gabon Paris 16e -123e semaine de Résistance patriotique et pacifique. @Elysee pic.twitter.com/Kdi7aYIWZh

— Jean Aimé MOUKETOU (@JeanAimMOUKETOU) December 30, 2018