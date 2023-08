“أمر تجهله جماهير المغرب”.. وليد الركراكي يفجر مفاجأة بشأن لامين يامال (فيديو)

- Advertisement -

وطن- كشف مدرّب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الخميس، عن موقفه من قرار اللاعب الإسباني من أصول مغربية، لامين يامال اللعب لصالح الماتادور الإسباني بدلاً عن أسود الأطلس.

وقال “الركراكي” صاحب الـ 47 عاماً، إن “الجامعة كانت تراقب اللاعب لامين يامال منذ عدة سنوات، حيث فتحت قنوات التواصل مع اللاعب وعائلته قبل مدة ليست بالقصيرة، وهو الأمر الذي تجهله الجماهير المغربية”.

ولفت مدرب المنتخب المغربي، الذي استطاع رفقة أسود الأطلس بلوغ نصف نهائي آخر نسخة من كأس العالم فيفا قطر 2022، أنه منذ توليه مهمة الإشراف على المنتخب، قبل سنة، كان لامين يامال على رأس أولويات الجامعة”.

وأكد الركراكي أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد “أجرى اجتماعا مع اللاعب الواعد على هامش المباراة التي جمعت المغرب والشيلي في إسبانيا، 22 سبتمبر 2022، وتم تقديم المشروع الخاص بالجامعة لـ للاعب وأسرته، إذ كانت المحادثات جد إيجابية”.

وعبّر الناخب الوطني المغرب عن تمنياته أن “يحمل يامال قميص أسود الأطلس، غير أن الاختيار النهائي بيد اللاعب ومحيطه وهو الذي سيحدد مصيره ومستقبله، مشيرا أن “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت في تواصل مع اللاعب منذ أن كان في عمر 10 سنوات”.

