الخميس, أغسطس 31, 2023
الرئيسيةرياضة"أمر تجهله جماهير المغرب".. وليد الركراكي يفجر مفاجأة بشأن لامين يامال (فيديو)
رياضة

“أمر تجهله جماهير المغرب”.. وليد الركراكي يفجر مفاجأة بشأن لامين يامال (فيديو)

لامين يامال المولود في إسبانيا لأب مغربي وأمّ من غينيا الاستوائية، قرّر "رسمياً" تمثيل المنتخب الإسباني على حساب المنتخب المغربي

كتب فهمي الورغمي
وليد الركراكي و لامين يامال
- Advertisement -

وطن- كشف مدرّب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الخميس، عن موقفه من قرار اللاعب الإسباني من أصول مغربية، لامين يامال اللعب لصالح الماتادور الإسباني بدلاً عن أسود الأطلس.

وقال “الركراكي” صاحب الـ 47 عاماً، إن “الجامعة كانت تراقب اللاعب لامين يامال منذ عدة سنوات، حيث فتحت قنوات التواصل مع اللاعب وعائلته قبل مدة ليست بالقصيرة، وهو الأمر الذي تجهله الجماهير المغربية”.

الجامعة المغربية تُراقب يامال منذ 6 سنوات

ولفت مدرب المنتخب المغربي، الذي استطاع رفقة أسود الأطلس بلوغ نصف نهائي آخر نسخة من كأس العالم فيفا قطر 2022، أنه منذ توليه مهمة الإشراف على المنتخب، قبل سنة، كان لامين يامال على رأس أولويات الجامعة”.

وأكد الركراكي أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد “أجرى اجتماعا مع اللاعب الواعد على هامش المباراة التي جمعت المغرب والشيلي في إسبانيا، 22 سبتمبر 2022، وتم تقديم المشروع الخاص بالجامعة لـ للاعب وأسرته، إذ كانت المحادثات جد إيجابية”.

وعبّر الناخب الوطني المغرب عن تمنياته أن “يحمل يامال قميص أسود الأطلس، غير أن الاختيار النهائي بيد اللاعب ومحيطه وهو الذي سيحدد مصيره ومستقبله، مشيرا أن “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت في تواصل مع اللاعب منذ أن كان في عمر 10 سنوات”.

- Advertisement -

لامين يامال خارج تشكيلة المغرب

هكذا عنونت صحيفة “سبورت” الإسبانية خبراً، اليوم الخميس، جاء في متنه تأكيد أن اللاعب الذي أثار اسمه الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية الإسبانية والمغربية مؤخرا، سوف يلعب “رسمياً” مع إسبانيا.

لامين يامال خارج تشكيلة المغرب
لامين يامال خارج تشكيلة المغرب

وكشفت أن لاعب فريق برشلونة، اختار رسميا تمثيل المنتخب الإسباني على حساب المغرب، بعد اجتماع مطول مع الطرفين، ليحسم بذلك اللاعب الشاب رسميا مُستقبله بخصوص المنتخب الذي سيُملثه.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فقد اختار يامال، المولود في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، اللعب بزيّ الماتادور بداية من فترة التوقف الدولي المقبل. ولفتت “سبورت”، أن لامين سيصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الإسباني بعمر 16 عاما.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

فيديو الاعتداء على والد لامين يامال أثار جدلا.. هل السبب رفض تمثيل المغرب؟

الهدهد

شاهد مدى فخامة القصر الأسطوري لملك المغرب بالغابون.. كم تكلفته وما مصيره؟

الهدهد

خفر السواحل الجزائري يقتل مواطنين مغربيين وجثة طافية عثر عليها صياد (فيديو)

الهدهد

انقلاب الغابون.. هل يقتحم العسكر قصر محمد السادس الفاخر في العاصمة ليبرفيل؟

الهدهد

مولاي الحسن حديث مواقع التواصل بعد نشر فيديو تسميعه للقرآن الكريم بكل طلاقة! (شاهد)

تقارير

محمد السادس في موقف صعب.. جيش الغابون يعلن الانقلاب على صديق عمره المقرب (شاهد)

الهدهد

زواج مسيار من مغربية تسبب لسعودي بصدمة عمره.. أصابته بالإيدز والكارثة لم تقف عند هذا الحد

تقارير

رسمياً.. الإمارات تعلن وقوفها بكل ما تملك بجانب المغرب ضد الجزائر في حال اندلاع الحرب

الهدهد

ملامح صادمة لشقيقة ملك المغرب بأحدث ظهور تثير قلقا بشأن وضعها الصحي

تقارير

محمد السادس في ورطة.. أخته الإسرائيلية تتخذ خطوة غير متوقعة لإجباره على الاعتراف بها!

رياضة

لامين يامال يكشف المستور بين الاتحاد المغربي والإسباني.. هل يعود الركراكي بـ كنز برشلونة؟

الهدهد

عشق ممنوع ومحاولة اغتيال.. محمد السادس عانى لسنوات من علاقة والدته الغرامية بحارس والده (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موسيقى ورقص وغناء.. حفل زفاف صاخب داخل مسجد يثير جدلا بمصر (فيديو)

مرض الزهايمر: طفرة جينية مرتبطة بالمرض من شأنها زيادة خصوبة الإناث

أقوى 10 دول في العالم لعام 2023 .. بينها دولة عربية واحدة

نمط الحياة السيئ في سن الـ60 يزيد من خطر الانتقال للعيش في دور رعاية المسنين

طقوس غريبة وما يفعله أثناء النوم لا يُصدق.. هالاند يكشف سر قوته الخارقة (فيديو)

قهر الرجال.. فيديو مؤثر من السلطنة وتضامن واسع مع الشاب العماني داود

فيديو الاعتداء على والد لامين يامال أثار جدلا.. هل السبب رفض تمثيل المغرب؟

مواجهات محتدمة بين الكبار.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

هل ما زال بريغوجين على قيد الحياة حقا؟.. فيديو جديد لقائد فاغنر يثير بلبلة

قبل قمة المناخ بدبي.. هل يُجبر محمد بن زايد على إطلاق سراح أحمد منصور؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC