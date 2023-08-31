الخميس, أغسطس 31, 2023
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اقتصاد

أقوى 10 دول في العالم لعام 2023 .. بينها دولة عربية واحدة

تم التصنيف وفقًا لــِ"متوسط النقاط الموزون بالتساوي" من خمس سمات معينة تدل على قوة الدولة

كتب أنس السالم
أقوى 10 دول في العالم لعام 2023
تشير قوة كل دولة إلى براعتها في التأثير الاقتصادي والسياسي والقوة في التحالفات الدولية والقوة العسكرية
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وطن – هل أنت فضولي لمعرفة أقوى 10 دول في العالم في عام 2023؟!. إنّ القوة في المسرح العالمي متعددة الجوانب، وتشمل التأثير السياسي، والموارد الاقتصادية، والقوة العسكرية.

تشير قوة كل دولة إلى براعتها في جوانب متعددة، بما في ذلك التأثير الاقتصادي والسياسي، والقوة في التحالفات الدولية، والقوة العسكرية المؤثرة.وفق “forbes

تم التصنيف وفقًا لــِ”متوسط النقاط الموزون بالتساوي” من خمس سمات معينة تدل على قوة الدولة، وهي:

1.القيادة

2.التأثير الاقتصادي

3.التأثير السياسي.

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4.تحالفات دولية قوية

5.جيش قوي.

وشمل التصنيف دولة عربية واحدة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال التقرير إنها تركز على برنامجها الفضائي، مع خطط للوصول إلى القمر.

وتهدف المهمة إلى استكشاف سطح القمر والمساهمة في فهمنا للقمر.

كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً لاعباً مهماً في صناعة النفط العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانتها القوية في الاقتصاد العالمي.

فيما يلي تصنيف أقوى عشرة دول في العالم لعام 2023: 

تصنيف أقوى 10 دول في العالم لعام 2023
تصنيف أقوى 10 دول في العالم لعام 2023
المصدرforbesindia - ترجمة وتحرير وطن

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