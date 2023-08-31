أقوى 10 دول في العالم لعام 2023 .. بينها دولة عربية واحدة

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وطن – هل أنت فضولي لمعرفة أقوى 10 دول في العالم في عام 2023؟!. إنّ القوة في المسرح العالمي متعددة الجوانب، وتشمل التأثير السياسي، والموارد الاقتصادية، والقوة العسكرية.

تشير قوة كل دولة إلى براعتها في جوانب متعددة، بما في ذلك التأثير الاقتصادي والسياسي، والقوة في التحالفات الدولية، والقوة العسكرية المؤثرة.وفق “forbes”

تم التصنيف وفقًا لــِ”متوسط النقاط الموزون بالتساوي” من خمس سمات معينة تدل على قوة الدولة، وهي:

1.القيادة

2.التأثير الاقتصادي

3.التأثير السياسي.

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4.تحالفات دولية قوية

5.جيش قوي.

وشمل التصنيف دولة عربية واحدة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال التقرير إنها تركز على برنامجها الفضائي، مع خطط للوصول إلى القمر.

وتهدف المهمة إلى استكشاف سطح القمر والمساهمة في فهمنا للقمر.

كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً لاعباً مهماً في صناعة النفط العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانتها القوية في الاقتصاد العالمي.