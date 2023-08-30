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مولاي الحسن حديث مواقع التواصل بعد نشر فيديو تسميعه للقرآن الكريم بكل طلاقة! (شاهد)

موقع أفريكا إنتليجنس أفاد في سبتمير/أيلول الماضي بأن العاهل المغربي محمد لسادس يجهز ابنه لأمير مولاي الحسن لتسلم االسلطة في ظل تردي وضعه الصحي

كتب سالم حنفي
مولاي الحسن حديث مواقع التواصل بعد نشر فيديو تسميعه للقرآن الكريم بكل طلاقة!
ولي عهد المغرب مولاي الحسن
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وطن- بالتزامن مع الحديث عن ظهور جديد لوالدته “للا سلمى” بعد طول غياب، نشر حساب رسمي على “انستغرام” يحمل اسم “للا خديجة” مقطع فيديو يتداول لأول مرة لولي عهد المغرب مولاي الحسن أثناء مشاركته في إحدى مسابقات حفظ القرآن الكريم على ما يبدو.

ووفقا للفيديو الذي لاقى تفاعلا واسعا من قبل المغاربة، فقد ظهر الامير مولاي الحسن مرتديا الزي الغربي التراثي المكون من القفطان والطربوش وهو في عمر العشر سنوات تقريبا ويقوم بتسميع “سورة لقمان”.

وأظهر الفيديو تمكن ولي عهد المغرب مولاي الحسن من الحفظ بشكل ممتاز، حيث أسهب في تلاوة االسورة بكل سلاسة وبطريقة تتناسب مع عمره حينها.

إشادة واسعة

الفيديو المنشور، أثار تفاعلا واسعا حيث نال آلاف التفاعلات والتعليقات، حيث أشاد المتابعون بتمكنه من حفظ القرآن وحرص والديه على تعلم القرآن، مشيدين بطريقته في التلاوة التي تتشابه مع تلاوة أقرانه من أبناء الشعب.

وفي هذا السياق، قالت المتابعة أنيسة عمار:” سبحانه و تعالى ما شاء الله لا قوة الا بالله اطال عمركم و بارك فيكم و زادكم من فضله”.

وقال آخر معلقا على طرقة تلاوة الأمير مولاي الحسن:” نفس طريقة القراءة ديال ولاد الشعب”.

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وعلقت المتابعة صفاء شمس على الفيديو بالقول:” ماشاء الله اللّهما بارك فيه وانبته نباتا حسنا واحفضه من كل شر وسوء واعنه على مهامه”.

كما أشادت المتابعة سمية نصر بالأمير المغربي قائلة:” ماشاء الله عليك الله يرضي عليك ويحفظك الامير مولاي الحسن زادك الله من فضله”.

وكان مقطع فيديو قد تم نشره أبريل/نيسان الماضي قد مثل رحلة سيرة ذاتية قصيرة عن حياة الأمير الشاب مع بعض الصور التي لم يسبق لها مثيل والتي تبدأ معه خلف عجلة القيادة في سيارة بنتلي الفخمة.

وبحسب الفيديو الذي نشره سفيان البحري مدير الصفحات الخاصة بالملك محمد السادس، فقد ظهر مولاي حسن في الفيديو على سبيل المثال، عندما كان طفلًا ويقف على المسرح ويعزف الباندوريا، كما ظهر وهو يغني باللغة الإسبانية “الحقول مرتدية الألوان في الربيع” ، وهي أغنية من الفولكلور المكسيكي.

اللغات التي يتقنها مولاي الحسن

وأشار الفيديو إلى أنه على الرغم من أنه على عكس والده لم يكن لديه مربية إسبانية ، إلا أن الإسبانية هي إحدى اللغات الأربع التي يتحدثها مولاي الحسن إلى جانب العربية والإنجليزية والفرنسية ، والتي قام بدراستها في الكلية الملكية.

مولاي الحسن والاستعدادت لتولي الحكم

وسبق أن فجر موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري الفرنسي مفاجأة مدوية، كاشفا أن ولي العهد الأمير مولاي حسن يستعد لتولي أعلى منصب في البلاد.

وقال الموقع في تقريره المنشو في سبتمبر/أيلول 2022 إنه بينما يتراجع ملك المغرب الحالي محمد السادس أكثر فأكثر، بدأ ولي العهد “تدريبه”، على تولي السلطة بعد مضى أكثر من عام على بلوغ مولاي حسن السن القانوني ليكون الملك.

إنشاء مكتب خاص لمولاي حسن في القصر

وبحسب الموقع، فإن ابن محمد السادس، الذي يبلغ من العمر الآن 20 عامًا، أصبح لديه مكتبه الخاص في القصر الملكي “ليعتاد فيه على ألغاز السلطة في غياب والده الذي يعيش في فرنسا منذ عدة أشهر”.

وأكد الموقع على مكتب مولاي حسن قد تم إنشاؤه في الديوان الملكي للتدريب على ممارسة الحكم.

مشاركة مولاي حسن في مفاوضات اتفاقات أبراهام

ومما عزز الاستعدادات الجادة لتوليه الحكم، أشار الموقع إلى أن مولاي الحسن، حضر منذ ما يقرب من الثلاثة أعوام، المفاوضات بين مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمغرب بشأن اتفاقات أبراهام.

واعتبر الموقع إن هذا الملف هو ملف مهم للمملكة، ولكن أيضًا لابن محمد السادس، الذي بات يشغل مساحة أكبر وأكثر.

المصدريوتيوب، موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري الفرنسي، رصد وتحرير وطن

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