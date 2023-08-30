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رياضة

موعد مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل والتشكيلة في الدوري الأمريكي

إنتر ميامي حقق الفوز على ناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكي بركلات الترجيح بنتيجة 10-9

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل
لاعبو فريق إنتر ميامي الأمريكي
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وطن- يلتقي فريق إنتر ميامي ضد ناشفيل، الخميس، في مباراة قوية وصعبة بين كلا الفريقين، ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز (إم إل أس).

ويستضيف ملعب (لوكهارت) في ولاية فلوريدا الأمريكية، مباراة إنتر ميامي وناشفيل، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

بينما ستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الثالثة والنصف صباحاً.

توقيت مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل

كما وبتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

وستبث وقائع مجريات أحداث اللقاء الصعب بين إنتر ميامي وناشفيل، على مجموعة شبكة قنوات (Apple TV). الناقلة لمنافسات الدوري الأمريكي الممتاز لهذا الموسم.

تشكيلة إنتر ميامي ضد ناشفيل

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينيز، المباراة أمام منافسه ناشفيل في منافسات الدوري الأمريكي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: يدلين، سيرهي كريفتسوف، كمال ميلر، جوردي ألبا.

خط الوسط:  بوسكيتس، أرويو، بنيامين كريماشي.

مركز الهجوم:  ليونيل ميسي، جوزيف مارتينيز، روبرت تايلور.

ليونيل ميسي
ميسي في تدريبات إنتر ميامي استعدادا للمباراة ناشفيل

وكان فريق إنتر ميامي قد حقق الفوز على ناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكي بركلات الترجيح بنتيجة 10-9، بعد التعادل الإيجابي بين كلا الفريقين بهدف لكليهما.

كما وحقق إنتر ميامي الفوز في المباراة الماضية أمام ريد بولز، في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز، بهدفين نظيفين دون رد.

ويقدم فريق إنتر ميامي منذ قدوم البرغوث الأرجنتيني ميسي وزملائه السابقين في برشلونة جوردي ألبا وبوسكتيس، النتائج الجيدة في كافة البطولات المختلفة، إلى جانب حصد الفريق بطولة كأس الدوريات الأمريكي حتى الآن.

المصدروطن + إنتر ميامي تويتر + ناشفيل تويتر

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