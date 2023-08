مزق بنطالها.. ثور هائج يضرب فتاة في منطقة حساسة ويسحلها (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تداول هواة المواقف الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هجوم ثور هائج على فتاة، كانت منشغلة بالنظر إلى هاتفها النقال أثناء سباق للثيران في إسبانيا، ورفعها لأمتار قبل أن تهوي على الأرض.

وفي هذا الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة هجوم الثور على المرأة التي كانت تنظر إلى هاتفها المحمول على زاوية أحد الشوارع خلال مهرجان “سان فيرمين” الشهير في إسبانيا ، حيث يظهر وهو يركض وينطحها بقوة لتصاب بجروح وإصابات خطيرة.

وأشار موقع “telemadrid” نقلاً عن شهود عيان، أن الضحية التي كانت غافلة على ما يبدو عن وجود الثور، اعتمدت على الاعتقاد السائد بأن البقاء ساكنا سيجنبها جذب انتباه الحيوان الشرس.

ومع ذلك، فقد ثبت أن هذه الاستراتيجية مضللة بشكل مأساوي، حيث عاد الثور، بدلاً من المرور، وهاجم المرأة بقوة، مما أدى إلى سقوطها على الأرض.

Women goes to a bull run , and it's distracted by her phone watch what happens next #spain #bullrun #bull #cellphone #corridadetoros #fyp #funny #comedy #paratupagina #streamys pic.twitter.com/xvyKMVHrdM

— Otis Gates (@VCKC_NFT) August 28, 2023