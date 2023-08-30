الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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فيديو

مزق بنطالها.. ثور هائج يضرب فتاة في منطقة حساسة ويسحلها (فيديو)

الثور هاجم المرأة التي كانت تنظر إلى هاتفها المحمول على زاوية أحد الشوارع خلال مهرجان "سان فيرمين" الشهير

كتب خالد الأحمد
ثور هائج يضرب فتاة في منطقة حساسة ويسحلها
ثور هائج يضرب فتاة في منطقة حساسة ويسحلها
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وطن- تداول هواة المواقف الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هجوم ثور هائج على فتاة، كانت منشغلة بالنظر إلى هاتفها النقال أثناء سباق للثيران في إسبانيا، ورفعها لأمتار قبل أن تهوي على الأرض.

وفي هذا الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة هجوم الثور على المرأة التي كانت تنظر إلى هاتفها المحمول على زاوية أحد الشوارع خلال مهرجان “سان فيرمين” الشهير في إسبانيا ، حيث يظهر وهو يركض وينطحها بقوة لتصاب بجروح وإصابات خطيرة.

ثور هائج يهاجم فتاة بعنف

وأشار موقع “telemadrid” نقلاً عن شهود عيان، أن الضحية التي كانت غافلة على ما يبدو عن وجود الثور، اعتمدت على الاعتقاد السائد بأن البقاء ساكنا سيجنبها جذب انتباه الحيوان الشرس.

ثور هائج يضرب فتاة في منطقة حساسة
ثور هائج يضرب فتاة في منطقة حساسة

ومع ذلك، فقد ثبت أن هذه الاستراتيجية مضللة بشكل مأساوي، حيث عاد الثور، بدلاً من المرور، وهاجم المرأة بقوة، مما أدى إلى سقوطها على الأرض.

 

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سقطت المرأة بلا حراك

وأضاف المصدر أن الثور واصل هجومه بينما بقيت المرأة بلا حراك على الأرض.

وحاول مشاركون آخرون في سباق الثيران صد الثور عن طريق ضربه لإلهائه عن المرأة. وأخيرا، وبعد لحظات قليلة من التوتر، تمكنوا من صرف انتباه الثور ووضع حد للهجوم.

هجوم ثور هائج على فتاة
هجوم ثور هائج على فتاة

ولحسن الحظ، أصيبت المرأة بجروح طفيفة رغم قوة الاصطدام.

وينبه مروضو الثيران بمخاطر تشتيت الانتباه في البيئات الخطرة، خاصة خلال أحداث مثل سباق الثيران، حيث تعد سرعة الحيوانات وعدم القدرة على التنبؤ بها من العوامل الحاسمة.

المصدرtelemadrid ، رصد وتحرير وطن

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