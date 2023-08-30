ليس اضطراريا.. صحفية عبرية تفجر مفاجأة صادمة عن سبب هبوط طائرة الإسرائيليين في جدة

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وطن- فجرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مفاجأة مدوية عن الطائرة التي كانت تقل ركابا إسرائيليا، وهبطت في مطار الملك عبد العزيز في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة، إن هبوط الطائرة لم يكن اضطراريا، وأن الطياريين لم يعلنوا حالة الطوارئ، وذلك في مقابل الرواية التي ترددت على مدار اليومين الماضيين التي تحدثت عن أنّ عطلا فنيا كان وراء هبوط الطائرة.

فيما أوضحت الصحيفة، أن المطار السعودي تم تحديده مسبقًا كحقل بديل على مسارات الطيران إلى إسرائيل، وتمت الموافقة على الهبوط هناك في حالات الطوارئ للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل التي تمر عبر الأجواء السعودية.

وذكرت الصيحفة، أن 128 مسافرًا إسرائيليًا أمضوا ليلتهم في أحد فنادق مطار جدة، بعد اضطرار الطائرة القادمة من سيشيل إلى الهبوط.

الرحلة أقلعت من سيشل

وأقلع 128 راكبا على متن رحلة «طيران سيشل» رقم HM22 القادمة من سيشل إلى إسرائيل وهبطت في المملكة العربية السعودية بسبب عطل، في رحلة إنقاذ تاريخية لعائدين إلى إسرائيل.

وقال أحد الركاب: “بقينا على متن الطائرة لعدة ساعات، كنا خائفين من الخروج.. بدأت المضيفات بالركض من جانب إلى آخر، وصليت من أجل أن نهبط بسلام”.

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وكانت السعودية قد سمحت منذ العام 2022 للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.

نتنياهو يشكر السعودية

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للسعودية، بعد واقعة الطائرة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو: “أعبر عن بالغ تقديري للمعاملة الدافئة التي أبدتها السلطات السعودية تجاه الركاب الإسرائيليين الذين تعسرت رحلتهم واضطروا إلى الهبوط اضطراريا في جدة (..) أثمن كثيرا حسن الجوار”.