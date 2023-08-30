كم ستدفع له “SSC‬”؟.. خليل البلوشي سيرفع حرارة الدوري السعودي بجانب رونالدو ونيمار

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وطن- أفادت وسائل إعلام خليجية بأن المعلق العماني الشهير ‫خليل البلوشي ، انضم مؤخراً ‬لشبكة قنوات “‪”SSC‬ السعودية، كمعلق مُتعاون للتعليق على مباريات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

وكان خليل البلوشي الذي أثبت حضوراً وتميزاً في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي، قد تلقى عرضًا في الأيام الماضية من شبكة قنوات SSC للتعليق على دوري روشن خاصة وأنه واحد من أبرز المعلقين في منطقة الشرق الأوسط.

ولم يؤكد البلوشي أو ينفي الخبر عن تعاونه مع قنوات SSC‬ السعودية حتى الآن.

كما تذكر الصفحات ووسائل الإعلام التي تناقلت الخبر، أي تفاصيل بشأن عقد البلوشي مع الشبكة السعودية أو قيمته والراتب الذي سيحصل عليه مقابل التعليق على الدوري السعودي.

ورأى ناشطون، أن السعودية تصر على استقطاب النجوم والمتميزين في كل المجالات للفت الأنظار إليها، وتُفعل ذلك عبر عروض مالية مغرية جدا لا يمكن مقاومتها.

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ويعتمد محمد بن سلمان، ولي العهد لسعودي صاحب رؤية 2030، في ذلك على عائدات النفط الخيالية التي ساعدته في تنفيذ ما يحلم به ووضع السعودية على الخريطة العالمية.

يذكر أن خليل البلوشي معلق عماني مشهور بأدائه المميز والمعرفة العميقة في التعليق الرياضي، يعمل معلقًا في شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية وشبكة قنوات الكأس القطرية، ويحظي بجماهيرية كبيرة في العالم العربي.

وبدأت مسيرة البلوشي المولود عام 1979 كمعلق رياضي عام 2002، ومنذ ذلك الحين عمل على تطوير أسلوبه وبناء اسم قوي كمعلق رياضي متميز وتألق خاصة في بطولة كأس العالم 2022 بقفشاته وتعليقاته الحماسية الطريفة.

وبحسب وسائل إعلام رياضية عربية عدة وجهت إلى البلوشي عدد من الانتقادات أثناء رحلته في عالم التعليق الرياضي وبالذات بسبب عبارة قالها أثناء تعليقه على مباراة نصف نهائي كأس آسيا عام 2019 بين قطر والإمارات.

حيث أنه وبعد تسجيل اللاعب حسن الهيدوس الهدف الثالث في الإمارات قال البلوشي “بالشمع الأحمر، الهيدوس داس عليهم دوس” مما ترتب عليه غضب كبير من الإعلاميين الإماراتيين الذين لم يمرروا العبارة بسهولة.

المعلق خليل البلوشي

حسن الهيدوس داس عليهم دوس طبعا البعض لا يرى اخلاقهم لان اعينهم واذانيهم مشمعه بالريال القطري#خليل_البلوشي#قطر_الامارات#خليل_البلوشي_النعل pic.twitter.com/ezyoIiFPWq — سعيد (@KKSA2030) January 29, 2019

وبناء على الانتقادات التي استقبلها البلوشي بسبب تلك العبارة، تم سحب جائزة زاهد القدوسي من المعلق العماني، والتي كان قد توج بها عام 2015، كأفضل معلق عربي، وتم إعطاؤها إلى المعلق السعودي جعفر الصليح.

وهفوة البلوشي دفعته للاعتذار فيما بعد، وقال في مقطع الفيديو المتداول خلال تغطيته مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا: “في الدور نصف النهائي ولكن في بطولة أكبر وأمام حضور أكبر اقدم اعتذاري والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد الإساءة في ذلك اليوم ولم اتعمده ولا أحمل في قلبي إلا الحب والاحترام والتقدير للإمارات وحكومتها وأهلها.”

المعلق الجميل والمبدع خليل البلوشي يعتذر للاماراتيين على خطأ سابق في لقطة من مباراة الامارات وقطر .. ويصفها بالغير مقصوده الاعتذار من شيم الكبار❤️@khalilalbalush1 https://t.co/OQLRFjJUww — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) December 14, 2022

وتابع قائلا: “عفا الله عمّا سبق وأنتم بلد التسامح والمسامح كريم، صفحة جديدة وطويت أو انتهت صفحة ونفتح بعدها صفحة جديدة بحول الله.”