قصة الفيديو الذي أثار ضجة.. هل دمرت روسيا مقابر فاغنر بعد مصرع بريغوجين؟

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وطن- بعد مصرع زعيم ومؤسس مجموعة فاغنر شبه العسكرية يفغيني بريغوجين في تحطم طائرته الخاصة في روسيا، تردّدت أنباء عن أن السلطات هدمت مقابر المجموعة المسلحة.

وانتشر مقطع فيديو، يزعم عملية هدم أجريت في مقابر مجموعة فاغنر، في قرية نيكولايفكا، وأظهرت اللقطات إزالات بالفعل في تلك المقابر.

وظهر شخص يُصوّر المقابر التي زعم هدمها، وهو يقول: “هنا كل الصلبان التي كانت على قبور الشباب الذين ماتوا”.

وجرى تداول هذا المقطع بعد أيام قليلة من مصرع يفغيني بريغوجين، وادعوا أنها لعملية إزالة تم إجراؤها لمقابر مجموعة فاغنر.

حقيقة الفيديو

لكن تبين أن هذه المعلومات غير دقيقة، استنادا لما نشره موقع قناة “E1” الروسية، في 16 أغسطس الجاري، أي قبل مصرع يفغيني بريغوجين، قائلا إنه يجري العمل على تحسين هذه المقابر، ونشر صورة لهذه الأعمال.

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كما أن الخبر المنشور على موقع القناة يشير إلى أن هذه الأعمال يتم إجراؤها خلال الفترة من 10 إلى 29 أغسطس الجاري، ما يعني أن هذه العملية لا علاقة لها بواقعة مصرع بريغوجين، وفق منصة إيكاد.

وعملية التجديد التي يتم إجراؤها ليست الأولى من نوعها، ففي يوليو الماضي أجرت روسيا عمليات مشابهة حيث جدّدت مقابر مجموعة فاغنر في منطقة كراسنودار.

مراسم تشييع سرية

وأمس الثلاثاء، أجريت مراسم دفن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وقال متحدثون باسمه، إن مراسم التأبين جرت في سرية، ووجهوا من يرغبون في توديعه بالذهاب إلى مقبرة بوروخوفسكوي في مسقط رأسه مدينة سان بطرسبرغ.

فيما نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر غير معلومة، أن بريغوجين دفن من دون أي إعلان، بناء على رغبة عائلته.

Russian mercenaries bid farewell to Yevgeny Prigozhin's Wagner logistics chief pic.twitter.com/RB9lEQtM2P — Reuters (@Reuters) August 29, 2023

وشوهد صليب خشبي أعلى قبر بريغوجين المغطى بالزهور، وعلمان أحدهما الروسي، والآخر علم “فاغنر” ذو اللون الأسود.

مصرع يفغيني بريغوجين

وكان بريغوجين قد لقي مصرعه في تحطم طائرته الخاصة، بعد شهرين فقط من تمرده على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أثار تكهنات عدة عن وقوف الأخير وراء الحادث.