قصة الفيديو الذي أثار ضجة.. هل دمرت روسيا مقابر فاغنر بعد مصرع بريغوجين؟

وطن- بعد مصرع زعيم ومؤسس مجموعة فاغنر شبه العسكرية يفغيني بريغوجين في تحطم طائرته الخاصة في روسيا، تردّدت أنباء عن أن السلطات هدمت مقابر المجموعة المسلحة.

وانتشر مقطع فيديو، يزعم عملية هدم أجريت في مقابر مجموعة فاغنر، في قرية نيكولايفكا، وأظهرت اللقطات إزالات بالفعل في تلك المقابر.

وظهر شخص يُصوّر المقابر التي زعم هدمها، وهو يقول: “هنا كل الصلبان التي كانت على قبور الشباب الذين ماتوا”.

وجرى تداول هذا المقطع بعد أيام قليلة من مصرع يفغيني بريغوجين، وادعوا أنها لعملية إزالة تم إجراؤها لمقابر مجموعة فاغنر.

United like never before. pic.twitter.com/ELcEWHnzie

— Dmitri (@wartranslated) August 25, 2023