الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد ثنائية رونالدو في شباك الشباب

رونالدو يتصدر جدول هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن المغربي حمد الله

كتب فارس أبو شيحة
هدافي الدوري السعودي 2023 بعد ثنائية رونالدو
احتفال رونالدو مع زملائه بهدفه في مباراة النصر والشباب
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وطن- تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، بعد ثنائية الدون من علامة الجزاء داخل مرمى شباك الشباب في منافسات الجولة الرابعة.

وسجل الدون كريستيانو رونالدو ثنائية من ركلتي جزاء تحصل عليها فريق النصر السعودي، خلال مباراته أمام الشباب السعودي، في قمة منافسات الدوري السعودي روشن، عند الدقيقة ال13 وال38.

مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي روشن

وتغلب فريق النصر (العالمي)، على نظيره الشباب برباعية نظيفة دون مقابل، ليحقق الفوز الثاني له على التوالي بعد خسارتين متتاليتين مع بداية منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن لهذا الموسم.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لصالح النصر السعودي في الدقيقة ال40، كما وأحرز سلطان الغنام الهدف الرابع في الدقيقة ال80.

فيما ألغى حكم مباراة النصر والشباب، هدفاً للدون البرتغالي رونالدو من رأسية رائعة بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) بداعي مخالفة الدفع بحق اللاعب خلال تسديده الكرة داخل شباك المرمى المنافس.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الشباب السعودي إيفر بانيغا في الدقيقة ال78، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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فريق النصر السعودي
نجوم النصر السعودي

وتفوق النصر السعودي على الشباب على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة. كما والاستحواذ بنسبة 55% على الكرة في المباراة.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الشباب إلى 3 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة بنسبة 45%.

كما وسيلتقي فريق النصر السعودي أمام الحزم بعد هذا الفوز، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن، مطلع الأسبوع القادم.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي روشن 2023، بعد تسجيل الدون رونالدو ثنائية رائعة داخل مرمى منافسه الشباب في منافسات الجولة الرابعة، وفق ما نشره موقع جوول الرياضي، كما يلي:

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 5 أهداف.

عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي) 4 أهداف.

مالكوم دي أوليفيرا (الهلال السعودي) 4 أهداف.

ساديو ماني (النصر السعودي) 4 أهداف.

البرتغالي كرستيانو رونالدو
احتفال الدون رونالدو لاعب النصر السعودي

روبرتو فيرمينو (الأهلي السعودي) 3 أهداف.

فراس البريكان (الفتح السعودي) 3 أهداف.

فاشيون ساكالا (الفيحاء السعودي) 3 أهداف.

سالم الدوسري (الهلال السعودي) 3 أهداف.

إيجور كورونادو (الاتحاد السعودي) 3 أهداف.

رياض محرز (الأهلي السعودي) هدفين.

المصدروطن + موقع جوول

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