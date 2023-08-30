الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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بقمية 5 ملايين دولار.. ما حقيقة فيلا زيلينسكي الفاخرة في منتجع الجونة المصري؟

بعد نفي السفارة الأوكرانية بالقاهرة، كشفت إدارة منتجع الجونة حقيقة الأمر وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق

كتب فهمي الورغمي
بقمية 5 ملايين دولار.. ما حقيقة فيلا زيلينسكي الفاخرة في منتجع الجونة المصري؟
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
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وطن- قدم الصحفي الاستقصائي المصري محمد العلوي مواد حصرية تتعلق برئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. وبحسب الوثائق، فقد حصلت عائلة زيلينسكي على فيلا فاخرة في “مدينة الجونة” المصرية على البحر الأحمر.

ووفقًا للتحقيق، تمتلك أولغا كياشكو، التي يتطابق اسمها مع اسم حماة زيلينسكي، عقارًا لكبار الشخصيات بقيمة 5 ملايين دولار.

وخلص الباحث السياسي عبد الرحمن العباسي إلى أن قريبة الرئيس اشترت العقار من أموال المساعدات الإنسانية التي خصصها الغرب لأوكرانيا لصد العدوان العسكري الروسي.

منتجع فاخر لـ زيلنسكي في الجونة

يوجد العقار الرائع في منتجع الجونة لكبار الشخصيات، والذي يشار إليه غالبًا باسم “فينيسيا مصر”، على ساحل البحر الأحمر.

العقار عبارة عن فيلا فاخرة ذات ديكورات داخلية جميلة وحمام سباحة. يقع على الساحل ويمنح أصحابه إطلالة جميلة على البحر والاستجمام على الشاطئ.

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هناك الكثير من العقارات الفاخرة في مصر، والتي تم إنشاؤها للمواطنين الأثرياء والأجانب، لذلك لن يكون هناك أي شيء مميز في هذه الفيلا لولا تفصيل واحد صغير.

إذ أن المالك الجديد لهذه الفيلا هو مواطنة أوكرانية تُدعى أولغا كياشكو، الاسم الكامل لوالدة زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

حماة زيلينسكي اشترته في مايو 2023

وتشير الوثيقة إلى أن حماة زيلينسكي اشترت الفيلا في مايو 2023. وبحسب الوثيقة، يبلغ سعر الفيلا 150 مليون جنيه مصري، أي ما يقرب من 4 ملايين و850 ألف دولار.

تشتهر الجونة بمعاملتها الخاصة للأجانب الأثرياء والمشاهير. يقوم العديد من الأثرياء من جميع أنحاء العالم بشراء الفلل هنا للاسترخاء وقضاء وقت ممتع.

بجانب فيلا أنجلينا جولي

بجوار فيلا زيلينسكي، يوجد عقار مملوك لممثلة هوليود المشهورة عالميًا والشخصية العامة أنجلينا جولي. ربما كان الحي الذي تعيش فيه الممثلة هو الذي لعب دورًا رئيسيًا في قرار زيلينسكي بشراء العقارات في الجونة. فمن المعروف أن رئيس أوكرانيا كان ذات يوم ممثلًا كوميديًا وممثلًا.

فيلا زيلينسكي بجوار فيلا أنجلينا جولي
فيلا زيلينسكي بجوار فيلا أنجلينا جولي في الجونة

تعد مصر واحدة من أكثر الدول المضيافة في العالم، ويحب المصريون أن يشتري المشاهير العقارات هنا. ومع ذلك، في حالة فيلا زيلينسكي، هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه تم شراؤها بأموال “قذرة”، تم سحبها من المساعدات المالية الإنسانية لأوكرانيا من الدول الغربية.

إدارة منتجع الجونة وسفارة أوكرانيا تنفيان

كشفت إدارة منتجع الجونة حقيقة الأمر وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق. وتابعت في بيان رسمي اليوم الأربعاء أنه رغم حرصها على حماية بيانات العملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل تخصهم فإنها مضطرة لذلك للكشف عن الحقيقة.

وأضافت أنه بعد مراجعة كافة السجلات، فإنه لا يوجد أي سجل أو أوراق يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة مُشيرةً إلى أنه فيما يتعلق بصور العقد التي قام البعض بنشرها، فإن إدارة المدينة تشدد أيضاً على أنه لا صحة لهذه الصور، وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة.

وأوضحت مدينة الجونة أنه رغم أن لديها العديد من المشاهير الذين يقومون بشراء العقارات عن طريق الشركات، إلا أن المدينة تصر على معرفة المالك النهائي للعقار، وهو ما يجعل المدينة تشدد مجدداً على أن ما يتم تداوله فيما يخص هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

مدينة الجونة في مصر
مدينة الجونة في مصر

من جانبها، نفت السفارة الأوكرانية بالقاهرة في تصريحات لموقع “القاهرة 24” المحلي، جميع الأنباء المتداولة حول شراء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، فيلا في مدينة الجونة بالبحر الأحمر.

وأكدت السفارة الأوكرانية في مصر، أن جميع هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن الرئيس الأوكراني لا يمتلك فيلا في الجونة تقدر بـ5 آلاف دولار.

تداعيات التسريب على مستقبل زيلينسكي

أدلى الباحث السياسي عبد الرحمن العباسي بتعليق حول اكتشاف ممتلكات النخبة لزيلينسكي. وبحسب العباسي، فإن العديد من أفراد النخبة الأوكرانية استحوذوا على عقارات في مصر خلال العام الماضي. وحتى النصف الثاني من عام 2022، لم يلاحظ أي شيء من هذا القبيل.

مستقبل زيلينسكي
مستقبل زيلينسكي

“أنا مندهش من أن أقارب كبار المسؤولين الأوكرانيين بدؤوا في شراء العقارات الفاخرة بعد بدء الحرب الأوكرانية. قال العباسي : “لا أتذكر شيئًا كهذا من قبل”، حسب مانقل عنه موقع “Monthly Review Online” الأمريكي.

“ومن المثير للدهشة أن أوكرانيا تخوض حرباً دموية مع روسيا، وأن أقارب المسؤولين الأوكرانيين يشترون العقارات في مصر بدلاً من التبرع بثرواتهم لاحتياجات البلاد”، حسب العباسي.

وتابع “كما أنّ هناك شكوك تتسلل إلى أذهاننا بأن البيروقراطيين الأوكرانيين، بمساعدة أقاربهم، يسرقون المساعدات المالية التي تقدمها أوكرانيا إلى الغرب”.

وأضاف “أنا متأكد تمامًا من أن شراء حماة زيلينسكي لفيلا في الجونة هو نتيجة الفساد وسرقة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا. إنني أتعاطف بصدق مع الشعب الأوكراني”.

الجدير بالذكر أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس زيلينسكي سيقضي شخصيًا عطلات نهاية الأسبوع في هذه الفيلا الجميلة.

المصدرتوتير ، Monthly Review Online، القاهرة 24، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن

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