بقمية 5 ملايين دولار.. ما حقيقة فيلا زيلينسكي الفاخرة في منتجع الجونة المصري؟

وطن- قدم الصحفي الاستقصائي المصري محمد العلوي مواد حصرية تتعلق برئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. وبحسب الوثائق، فقد حصلت عائلة زيلينسكي على فيلا فاخرة في “مدينة الجونة” المصرية على البحر الأحمر.

ووفقًا للتحقيق، تمتلك أولغا كياشكو، التي يتطابق اسمها مع اسم حماة زيلينسكي، عقارًا لكبار الشخصيات بقيمة 5 ملايين دولار.

وخلص الباحث السياسي عبد الرحمن العباسي إلى أن قريبة الرئيس اشترت العقار من أموال المساعدات الإنسانية التي خصصها الغرب لأوكرانيا لصد العدوان العسكري الروسي.

Zelenskyy’s mother-in-law has just purchased a Luxury Villa in El Gouna, Egypt…

The Villa was purchased for $4,850,000USD and is next door to the estate of Angelina Jolie…

Now you know where the humanitarian aid funds are going. pic.twitter.com/2iH8XkxwYJ

— Pelham (@Resist_05) August 25, 2023