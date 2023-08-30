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بعد العرضة.. رونالدو يشعل مواقع التواصل برقص مثير على أنغام الشيلات السعودية (شاهد)

كريستيانو رونالدوا احتفل بتسجيله هدفين في مرمى الشباب برقص العرضة السعودية

كتب سالم حنفي
بعد العرضة.. رونالدو يشعل مواقع التواصل برقص مثير على أنغام الشيلات السعودية
لاعب نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن- بعد ساعات من رقصه العرضة السعودية وسط الملعب احتفالا بالهدفن اللذين سجلهما في مرمى نادي الشباب لاعب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024، تصدر لاعب نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواقع التواصل بعد تداول مقطع جديد له وهو يرقص على الشيلات السعودية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة كريستيانو رونالدو برفقة زميله حمد آل منصور وهو يقوم بالرقص على إحدى الشيلات السعودية داخل صالة التدريب.

وظهر كريستيانو رونالدو متحمسا للغاية وهو يحاول تقليد حركات “آل منصور”، في حين كان باقي زملائهم منهمكين في أداء التمرينات.

رقص رونالدو على أنغام الشيلات السعودية
رقص رونالدو على أنغام الشيلات السعودية

تفاعل واسع

وتفاعل مع الفيديو الجديد للاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو آلاف المعلقين الذين أشادوا بروحه الجميلة، واصفين إيه بأنه تحول لشخص سعودي، مطلقين عليه العديد من الألقاب التي تحمل أسمااء العائلات السعودية الشهيرة.

وفي هذا السياق، علق أحد رواد منصة “X” تويتر سابقا، على الفيديو بالقول:” والله تم تهكير رونالدو بنجاح”.

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وأطلق عليه متابع آخر لقب:” كرستيانو الشهري”.

أما نوف العسيري فأطلقت عليه لقب:” كريستيانو اليامي”.

أما محمد الشهراني فعلق بالقول:” المهم نيمار لا يقلده بس”.

رونالدو يحتفل برقص العرضة السعودية

وكان رونالدو قد أشعل أرض ملعب “الأول بارك” عقب احتفاله بتسجيل هدفين في نادي الشباب، حيث وثق مقطع فيديو احتفاله المبهج وهو يرسم “قلب” بيديه كتحية خاصة للجمهور.

وفي مشهد آخر ظهر وهو يقوم برقص العرضة السعودية، حيث رفع يده اليمنى عالياً وبدأ يتحرك بشكل جانبي، وهو ينقّل قدميه بشكل متتابع.

يشار إلى أن نادي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو كان قد استهل بطولة الدوري بخسارتين أمام الاتفاق والتعاون، قبل أن يعود إلى الانتصارات في الجولة الثالثة أمام الفتح بخمسة أهداف دون رد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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