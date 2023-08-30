بعد العرضة.. رونالدو يشعل مواقع التواصل برقص مثير على أنغام الشيلات السعودية (شاهد)

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وطن- بعد ساعات من رقصه العرضة السعودية وسط الملعب احتفالا بالهدفن اللذين سجلهما في مرمى نادي الشباب لاعب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024، تصدر لاعب نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواقع التواصل بعد تداول مقطع جديد له وهو يرقص على الشيلات السعودية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة كريستيانو رونالدو برفقة زميله حمد آل منصور وهو يقوم بالرقص على إحدى الشيلات السعودية داخل صالة التدريب.

وظهر كريستيانو رونالدو متحمسا للغاية وهو يحاول تقليد حركات “آل منصور”، في حين كان باقي زملائهم منهمكين في أداء التمرينات.

رقص كريستيانو على الشيلات 🇸🇦❤️pic.twitter.com/7JFE9UcZJ1 — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 29, 2023

تفاعل واسع

وتفاعل مع الفيديو الجديد للاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو آلاف المعلقين الذين أشادوا بروحه الجميلة، واصفين إيه بأنه تحول لشخص سعودي، مطلقين عليه العديد من الألقاب التي تحمل أسمااء العائلات السعودية الشهيرة.

وفي هذا السياق، علق أحد رواد منصة “X” تويتر سابقا، على الفيديو بالقول:” والله تم تهكير رونالدو بنجاح”.

والله تم تهكير رونالدو بنجاح — Saul. (@4Saul_) August 29, 2023

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وأطلق عليه متابع آخر لقب:” كرستيانو الشهري”.

كرستيانو الشهري — اليونكو❗ (@Yonko_Bo3Zoz) August 29, 2023

أما نوف العسيري فأطلقت عليه لقب:” كريستيانو اليامي”.

كريستيانو اليامي 😂♥️ — نوف العسيري 66🏆🥈 (@Nouf_AlAsiri) August 29, 2023

أما محمد الشهراني فعلق بالقول:” المهم نيمار لا يقلده بس”.

المهم نيمار لا يقلده بس — محمد الشهراني تغطيات (@m77sd) August 29, 2023

رونالدو يحتفل برقص العرضة السعودية

وكان رونالدو قد أشعل أرض ملعب “الأول بارك” عقب احتفاله بتسجيل هدفين في نادي الشباب، حيث وثق مقطع فيديو احتفاله المبهج وهو يرسم “قلب” بيديه كتحية خاصة للجمهور.

وفي مشهد آخر ظهر وهو يقوم برقص العرضة السعودية، حيث رفع يده اليمنى عالياً وبدأ يتحرك بشكل جانبي، وهو ينقّل قدميه بشكل متتابع.

زلاف جيزاني

رقص الأسطورة كريستيانو رونالدو 🕺🏻🕺🏻😂😂 pic.twitter.com/4aWn2HdLrj — صفاء (@safialgala) August 29, 2023

يشار إلى أن نادي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو كان قد استهل بطولة الدوري بخسارتين أمام الاتفاق والتعاون، قبل أن يعود إلى الانتصارات في الجولة الثالثة أمام الفتح بخمسة أهداف دون رد.