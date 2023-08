الفنانة عبلة كامل تحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الاتحاد السعودي بتعليق صادم! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- حذرت الفنانة المصرية القديرة الغائبة عن الانظار عبلة كامل، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي محمد صلاح من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.

وكان محمد صلاح وعبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قد نشر مجموعة من الصور توثق زيارته لأحد المتاحف الخاصة بالأثار التي تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية.

وأرفق محمد صلاح الصور بتعليق قال فيه:” أن أكون سائحًا في لندن في يوم إجازتي”.

وعلى الرغم من آلاف التعليقات والتفاعلات على الصور، إلا أن تعليق الفنانة المصرية عبلة كامل كان لافتا، خاصة وانه احتوى على تحذير له.

وقالت الفنانة عبلة كامل في تعليقها على صورة محمد صلاح ناصحة إياه:” انا بحبك زي ابني رساله مني خليك في ليفربول انت مشرفنا والله”.

ولم تكتف عبلة كامل بهذا الحد، بل أردفت في تعليق آخر قائلة:” بلاش الاتحاد ي ابو صلاح دي خطوه الاعتزال احنا مستنيين منك اكتر من كده “.

تعليقات عبلة كامل لم تمر مرور الكرام، حيث واجهت هجوما شرسا وصل حد الشتم ووصفها بالفاجرة من قبل المتابعين السعوديين الذي احتشدوا ضدها، معتبرين أن حديثها بمثابة إهانة للسعودية.

يأتي ذلك في حين ورد انه المرجح أن يغادر محمد صلاح ليفربول قبل الموعد النهائي للانتقالات هذا الأسبوع، وفقًا للاعب خط الوسط السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز جان آج فيورتوفت، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب جان آج فيورتوفت على منصة “X” تويتر سابقا: “أفهم أنه من المحتمل أن يغادر صلاح ليفربول هذا الأسبوع”.

I understand it’s likely that Salah will leave Liverpool this week

— Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) August 30, 2023