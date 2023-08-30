الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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الفنانة عبلة كامل تحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الاتحاد السعودي بتعليق صادم! (شاهد)

الفنانة المصرية عبلة كمل تعرضت لهجوم عنيف من قبل المتابعين السعوديين وصل حد وصفه بالفاجرة بسبب تحذيرها لمحمد صلاح

كتب سالم حنفي
الفنانة عبلة كامل تحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الاتحاد السعودي بتعليق صادم!
عبلة كامل تحذر محمد صلاح
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وطن- حذرت الفنانة المصرية القديرة الغائبة عن الانظار عبلة كامل، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي محمد صلاح من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.

وكان محمد صلاح وعبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قد نشر مجموعة من الصور توثق زيارته لأحد المتاحف الخاصة بالأثار التي تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية.

وأرفق محمد صلاح الصور بتعليق قال فيه:” أن أكون سائحًا في لندن في يوم إجازتي”.

محمد صلاح
زيارة محمد صلاح لأحد المتاحف الخاصة بالأثار في لندن التي تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية

وعلى الرغم من آلاف التعليقات والتفاعلات على الصور، إلا أن تعليق الفنانة المصرية عبلة كامل كان لافتا، خاصة وانه احتوى على تحذير له.

وقالت الفنانة عبلة كامل في تعليقها على صورة محمد صلاح ناصحة إياه:” انا بحبك زي ابني رساله مني خليك في ليفربول انت مشرفنا والله”.

تحذير شديد

ولم تكتف عبلة كامل بهذا الحد، بل أردفت في تعليق آخر قائلة:” بلاش الاتحاد ي ابو صلاح دي خطوه الاعتزال احنا مستنيين منك اكتر من كده “.

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تعليق عبلة كامل على انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي
تعليق عبلة كامل على انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

هجوم سعودي على عبلة كامل

تعليقات عبلة كامل لم تمر مرور الكرام، حيث واجهت هجوما شرسا وصل حد الشتم ووصفها بالفاجرة من قبل المتابعين السعوديين الذي احتشدوا ضدها، معتبرين أن حديثها بمثابة إهانة للسعودية.

صلاح سينتقل للاتحاد السعودي هذا الأسبوع

يأتي ذلك في حين ورد انه المرجح أن يغادر محمد صلاح ليفربول قبل الموعد النهائي للانتقالات هذا الأسبوع، وفقًا للاعب خط الوسط السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز جان آج فيورتوفت، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب جان آج فيورتوفت على منصة “X” تويتر سابقا: “أفهم أنه من المحتمل أن يغادر صلاح ليفربول هذا الأسبوع”.

كما قدم” فيورتوفت ” مزيدًا من التفاصيل في تغريدة لاحقة مضيفًا: “الأموال المقدمة للاعب والنادي لا تصدق”.

وذكرت الصحيفة أن “الريدز” لا يريدون بيع النجم صلاح على الرغم من تسجيل نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم اهتمامًا قويًا به.

ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع أبطال المملكة العربية السعودية من محاولة إغراء صلاح وجعله اللاعب الأعلى أجرًا في البلاد.

واندلعت أخبار المطاردة الصادمة الأسبوع الماضي، لكن الروابط تم التلويح بها علنًا من قبل يورغن كلوب قبل فوز فريقه على نيوكاسل نهاية الأسبوع الماضي.

اقتراب انتهاء فترة الانتقالات

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن فترة الانتقالات في المملكة العربية السعودية تنتهي في 7 سبتمبر (كما هو مذكور في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأماكن أخرى تقول حتى يوم 20) ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا أيضًا.

وينظر البعض -بحسب الصحيفة- إلى فيورتوفت، الذي يعمل الآن كمراسل، على أنه من المطلعين على بواطن الأمور بسبب صلاته بالدوري الإنجليزي الممتاز وإيرلينج هالاند.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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