والد محمد صلاح يكشف ما أخبره به نجله بشأن الانتقال للدوري السعودي

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وطن- انضمّت عائلة الدولي المصري، محمد صلاح، لقائمة طويلة من المُعلّقين والمتفاعلين مع خبر انتقاله لاتحاد جدّة السعودي، وانتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وفي توقيت غاية في الدّقة، علّق والد محمد صلاح على أنباء انتقال نجله إلى الدوري السعودي، خاصة بعد تداول وسائل الإعلام المصرية والعالمية لتفاصيل العرض المالي الضخم المعروض عليه من أجل مغادرة الريدز.

موقع “القاهرة 24“، تواصل مع والد محمد صلاح خلال الأيام الماضية، حسب ما ذكر، لمعرفة حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي، في ظل الإغراءات المالية المعروضة علي اللاعب والتقارير التي تتحدث عن اقتراب رحيله عن ليفربول واللعب لاتحاد جدة السعودي.

وفي الأثناء، أكد محمد صلاح لوالده -خلال اتصال هاتفي جمعهما مؤخراً- أنّه يرفض الرّحيل عن ليفربول في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من المقابل المادي الكبير المعروض عليه للانتقال إلى الدوري السعودي، طالبًا منهم عدم التعليق على المفاوضات في الوقت الحالي.

عرض سعودي ضخم لصلاح

انتقل صلاح (31 عاما) إلى ليفربول الإنجليزي عام 2017، وهو اليوم أمام مرحلة حاسمة في تاريخه، حيث يجد نفسه أمام عرض من العيار الثقيل من اتحاد جدّة السعودي.

وكانت شبكة “سكاي” البريطانية، كشفت أن نادي الاتحاد دخل بكل ثقله من أجل التوقيع مع صلاح هذا الصيف، وسط تقارير تتحدث عن استعداده لتقديم عرض يصل لنحو 100 مليون دولار.

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بينما تحدثت تقارير سعودية عن تقديم الفريق المتوج بطلا للدوري الموسم الماضي، عرضا لليفربول قدره 52 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو) بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو)، وكلها أرقام “تدير الرأس” وتصعب مقاومتها.