مدرب سليمة صفر اغتصبها طيلة 3 سنوات.. البطلة التونسية كشفت تفاصيل صادمة!

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وطن- أماطت لاعبة التنس التونسية السابقة، سليمة صفر، اللّثام عن وقائع صادمة عاشتها بكلّ مرارة في سنّ الـ 12 من عمرها، في مركز تدريب بفرنسا، على يد مُدرّبها الذي يقبع في السجن منذ عام 2014، بسبب قضايا اغتصاب في حق لاعبيتن سابقتين.

وقدمت “سليمة صفر”، وهي أول امرأة عربية تنضم إلى قائمة أفضل 100 محترفة تنس في العالم، شهادة مؤثرة خلال حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تحدّثت فيها عن التحرّش الجنسي الذي تعرضت له على يد مدربها “ريجيس دي كاماريت” (81 عاماً)، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا.

بطلة التنس سليمة صفر تفضح مدرّبها

سليمة صفر وفي سنّ الـ46، قرّرت أخيراً كسر حاجز الصمت حول ما تعرّضت قبل عقدين ونصف تقريباً، مؤكّدة أنها عاشت هذا الكابوس طيلة 3 سنوات عندما التحقت بمركز التدريب.

Ancienne joueuse du top 100, la Tunisienne Selima Sfar a souhaité révéler publiquement faire partie des victimes de Régis de Camaret. Et veut transmettre un message d'espoir. https://t.co/Xoh15bJ40E pic.twitter.com/YpwvI57suC — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 28, 2023

وأوضحت صفر “عندما كنت أبلغ من العمر 12 سنة ونصف.. تعرّضت للاغتصاب من طرف مدرّبي لكن لا أحد كان على علم بما حدث.. واستغرق مني الأمر كثيرا لأتحرّر من الخوف الذي عشته.. كنت تحت وقع صدمة كبيرة”.

وتابعت لاعبة التنس التونسية، التي بلغت المركز 75 في قائمة المحترفات المائة، يوم 16 يوليو عام 2001، “ضحيت بكل شيء حتى أصل إلى هدفي وعملت جاهدة من أجل ذلك”.

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وأضافت سليمة صفر: “طيلة حياتي كنت أفكر أنني ضعيفة وجبانة حتى أدركت في عمر الـ46 أنه بإمكاني الحديث عما تعرضت له.. اليوم آلامي تحوّلت إلى مشاعر أفتخر بها وأفتخر بما أصبحت عليه الآن”.

Selima Sfar 🇹🇳 parle du viol qu’elle a subit en France à l’age de 12 ans pendant 3 ans de la part de son coach Régis de Camaret ! 😞https://t.co/JT3YPAIdXy#Tunisie #Tennis #Viol pic.twitter.com/1MvGIO7xD1 — helmi attia (@helmiattia) August 29, 2023

تعرّضت للاغتصاب طيلة 3 سنوات

“أتيت من بلد عربيّ.. وكل ما كنت أعلمه أنّ ريجيس دي كاماريت هو من أفضل مدرّبي التنس في فرنسا وفي العالم ككلّ… وكنت في حاجة إليه كي أصبح بطلة.. لكن في كلّ مرّة كنت أعيش نفس الشيء (في إشارة إلى ما تعرضت له من اعتداءات جنسيّة).. كل هذا استمرّ لثلاث سنوات”، حسب صفر.

Selima Sfar, ex-joueuse de tennis, accuse Régis de Camaret de viols : « J’ai mis 35 ans à le dire » https://t.co/tp8HpfRDde pic.twitter.com/jI9VSzXp0U — REVUE DE PRESSE (@wnewspresse) August 29, 2023

وتحدّثت بطلة التنس السابقة أيضا عن تأثير هذه الانتهاكات على حياتها الشخصية ومسيرتها الرياضية، قائلة “كنت أتساءل دائما لماذا لم أتحلّ بالقوة لأقول لا.. كنت جبانة وكان الأمر قاسيا جدّا”.

هذا ويقبع ريجيس دي كاماريت، حالياً، في السجن بعد أن تمت إدانته سنة 2014، بعشر سنوات سجنا بسبب قضايا اغتصاب في حق لاعبيتن سابقتين.