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مدرب سليمة صفر اغتصبها طيلة 3 سنوات.. البطلة التونسية كشفت تفاصيل صادمة!

بطلة التنس التونسية سليمة صفر، قالت إنها تعرّضت للتحرّش الجنسي والاغتصاب من قبل مدرّبها طيلة 3 سنوات منذ أن كانت في عمر الـ 12 عاماً

كتب فهمي الورغمي
مدرب سليمة صفر اغتصبها طيلة 3 سنوات.. البطلة التونسية كشفت تفاصيل صادمة!
لاعبة التنس التونسية سليمة صفر
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وطن- أماطت لاعبة التنس التونسية السابقة، سليمة صفر، اللّثام عن وقائع صادمة عاشتها بكلّ مرارة في سنّ الـ 12 من عمرها، في مركز تدريب بفرنسا، على يد مُدرّبها الذي يقبع في السجن منذ عام 2014، بسبب قضايا اغتصاب في حق لاعبيتن سابقتين.

وقدمت “سليمة صفر”، وهي أول امرأة عربية تنضم إلى قائمة أفضل 100 محترفة تنس في العالم، شهادة مؤثرة خلال حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تحدّثت فيها عن التحرّش الجنسي الذي تعرضت له على يد مدربها “ريجيس دي كاماريت” (81 عاماً)، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا.

بطلة التنس سليمة صفر تفضح مدرّبها

سليمة صفر وفي سنّ الـ46، قرّرت أخيراً كسر حاجز الصمت حول ما تعرّضت قبل عقدين ونصف تقريباً، مؤكّدة أنها عاشت هذا الكابوس طيلة 3 سنوات عندما التحقت بمركز التدريب.

وأوضحت صفر “عندما كنت أبلغ من العمر 12 سنة ونصف.. تعرّضت للاغتصاب من طرف مدرّبي لكن لا أحد كان على علم بما حدث.. واستغرق مني الأمر كثيرا لأتحرّر من الخوف الذي عشته.. كنت تحت وقع صدمة كبيرة”.

وتابعت لاعبة التنس التونسية، التي بلغت المركز 75 في قائمة المحترفات المائة، يوم 16 يوليو عام 2001، “ضحيت بكل شيء حتى أصل إلى هدفي وعملت جاهدة من أجل ذلك”.

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وأضافت سليمة صفر: “طيلة حياتي كنت أفكر أنني ضعيفة وجبانة حتى أدركت في عمر الـ46 أنه بإمكاني الحديث عما تعرضت له.. اليوم آلامي تحوّلت إلى مشاعر أفتخر بها وأفتخر بما أصبحت عليه الآن”.

بطلة التنس سليمة صفر
بطلة التنس سليمة صفر تعرضت للاغتصاب من مدربها

تعرّضت للاغتصاب طيلة 3 سنوات

“أتيت من بلد عربيّ.. وكل ما كنت أعلمه أنّ ريجيس دي كاماريت هو من أفضل مدرّبي التنس في فرنسا وفي العالم ككلّ… وكنت في حاجة إليه كي أصبح بطلة.. لكن في كلّ مرّة كنت أعيش نفس الشيء (في إشارة إلى ما تعرضت له من اعتداءات جنسيّة).. كل هذا استمرّ لثلاث سنوات”، حسب صفر.

وتحدّثت بطلة التنس السابقة أيضا عن تأثير هذه الانتهاكات على حياتها الشخصية ومسيرتها الرياضية، قائلة “كنت أتساءل دائما لماذا لم أتحلّ بالقوة لأقول لا.. كنت جبانة وكان الأمر قاسيا جدّا”.

هذا ويقبع ريجيس دي كاماريت، حالياً، في السجن بعد أن تمت إدانته سنة 2014، بعشر سنوات سجنا بسبب قضايا اغتصاب في حق لاعبيتن سابقتين.

المصدرتويتر، صحيفة "ليكيب" الفرنسية، رصد وتحرير وطن

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