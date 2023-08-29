ضابطة سورية بجيش الأسد تعلن انشقاقها.. فيديو فجر جدلا وهذه حقيقته

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وطن- مع تصاعد المعارضة في المناطق الموالية للنظام والتي وقفت ذات يوم إلى جانب الأسد، في حرب استمرت أكثر من عشر سنوات بمساعدة حاسمة من روسيا وإيران، بدأ نشطاء بتداول فيديوهات زعم ناشروها أنها لانشقاقات جديدة بصفوف جيش نظام الأسد، ليتبين بعد البحث أنها فيديوهات قديمة تعود لبداية الثورة الأولى.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا بدأت إثر تعامل نظام الأسد بقوة مع مظاهرات شعبية سلمية خرجت ضده في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

وبعد خروج تظاهرات في مناطق عدّة من محافظتي درعا والسويداء في جنوب سوريا في الأيام الماضية، ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل فيديو قيل إنّه يُظهر إعلان انشقاق ضابطة من الجيش السوري. لكن هذا الفيديو عمره أكثر من عشر سنوات.

وبحسب “خدمة تقضي صحة الأخبار العربية” يظهر في الفيديو شابّة بلباس عسكريّ، ووراءها علم المعارضة السوريّة.

فيديو الضابطة المنشقة يعود للعام 2012

وتقول في التسجيل المصّور: “أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد الخائنة”، وتضيف أنها “أول من انشق عن نظام الإجرام من الضباط الإناث من الطائفة العلويّة”.

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وجاء في التعليقات المرافقة ما يوحي أو يدّعي صراحة أن الفيديو حديث.

ولكن الفيديو الأصلي يعود للعام 2012 مع بداية انشقاقات الضباط التي بدأها المقدم حسين هرموش، الذي تم اعتقاله دون معرفة مصيره حتى الآن، ويوثّق انشقاق أول ضابطة من الطائفة العلويّة عن النظام.

ويكفي وضع كلمات “انشقاق – ضابطة – سورية” على محرّك غوغل أو موقع يوتيوب للعثور على نسخ عدّة من الفيديو نفسه نشرت قبل أكثر من عشر سنوات.

وكانت ضابطة في الجيش السوري أعلنت انشقاقها عن نظام الرئيس بشار الأسد في أول عملية انشقاق لامرأة من الجيش منذ بدء الانشقاقات التي أعقبت الاحتجاجات في سوريا منتصف مارس 2011.

وقد ظهرت امرأة ترتدي اللباس العسكري في فيديو بثّه نشطاء على يوتيوب، عرفت عن نفسها بأنَّها العقيد في مرتبات مديرية تجنيد المنطقة الجنوبية زبيدة الميقي.

وأعلنت الميقي انشقاقها عمّا وصفته بـ’كتائب الأسد الخائنة’، حيث وصفت مسقط رأسها الجولان بـ ‘المباع’، وذلك في إشارة لاحتلال الجولان من قبل إسرائيل منذ 4 عقود.

وقال النشطاء الذين نشروا الفيديو حينها إنّها تنتمي إلى الطائفة العلوية، وبذلك تكون أول ضابطة علوية تنشق عن النظام السوري.