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صدق أو لا تصدق.. هذا المشهد في سلطنة عمان وليس أوروبا (فيديو)

طبيعة ساحرة في عُمان أشبه بأوروبا جعلت السلطنة محل أنظار العالم وقبلة سياحية مرغوبة

كتب خالد الأحمد
صدق أو لا تصدق.. هذا المشهد في سلطنة عمان وليس أوروبا
الطبيعة الخلابة في سلطنة عمان
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وطن- تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطبيعة الساحرة في سلطنة عُمان، بدت فيها أشبه بايسلندا الواقعة شمال المحيط الأطلسي.

وتتمتع سلطنة عمان، بالعديد من المناظر الطبيعية المُتنوعة بما في ذلك الجبال الرائعة والكثبان الرملية والسواحل الجميلة، كما يوجد بها فنادق ومنتجعات سياحية شاطئية رائعة تجعل منها لوحة فنية تنطق بالجمال مما جعلها قبلة للسياح والزوار والمصطافين من داخل وخارج البلاد.

وأظهر مقطع فيديو متداول جانبا من الطبيعة الخلابة في عمان، وظهر جبل مكسواً بالاخضرار وينبع منه شلال يسقط في نهر كبير من فوق جرف صخري أضفى على المشهد روعة وجمالاً .

الطبيعة الساحرة في سلطنة عُمان
الطبيعة الساحرة في سلطنة عُمان

لؤلؤة بحر العرب

وأثار مقطع الفيديو الكثير من الإعجاب والثناء من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” إكس” –تويتر سابقاً- عمانيين وعرباً حيث علق “كويتي حر” :”هذي مو ايسلندا هالجمال كله في عُمان ماشاء الله ، لؤلؤة بحر العرب أجمل المدن العربية فعلا.”

وقال ” خالد”: “سلطنه عمان فيها طبيعة خلابة لكن حكومة سلطنة عمان لم تستثمر هذه الطبيعه ويجيب استثمارها لتكون واجهة سياحية بعمل بنية تحية وفنادق عالمية وغيرها.”

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كما تتمتع سلطنة عُمان بالعديد من المناطق الصحراوية الفريدة من نوعها مثل: رمال الشرقية في محافظة شمال الشرقية، التي تستقطب آلاف الزوار للاستمتاع بالمشهد الطبيعي والتخييم وسط الرمال والكثبان، حيث توفر المخيمات بيئة رائعة تنسجم مع طبيعة المكان.

وتقع سلطنة عمان في قارة آسيا من الجهة الجنوبية الغربية، حيث يحدها من الشرق الخليج العربي وبحر العرب ويحدها من الغرب المملكة العربية السعودية والامارات في حين تحدها اليمن من الجنوب ومضيق هرمز من الشمال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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