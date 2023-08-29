رقص سعوديات بالنقاب ورجل يهز مؤخرته بشكل فاضح.. فيديو أثار جدلا

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع صادم للعشرات من الشبان والفتيات، وهم يقومون بالرقص بشكل جماعي ومختلط في إحدى فاعليات هيئة الترفيه، ما فجر جدلا واسعا بين النشطاء على السوشيال ميديا.

وأظهر المقطع المتداول العشرات من الشبان والفتيات، وأكثرهن يرتدين عباءات ويضعن النقاب، وهن يرقصن داخل قاعة كبيرة، وبدا أحد الشبان وهو يؤدي رقصات ميوعة أمام فتاة منقبة.

ومنذ سنوات يعيش المجتمع السعودي انفتاحا اجتماعيا متسارعا بعد أن أطلق ولي عهد المملكة والحاكم الفعلي فيها محمد بن سلمان، العنان لإقامة الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية وسُمح بالاختلاط بين الجنسين، وهو أمر رحب به الكثيرون لكنه يثير غضب المحافظين.

في البداية كانوا يحدثوننا عن الاختلاط في الدراسة وأماكن العمل.. الآن تطور الأمر وأصبح الاختلاط بالرقص أيضًا!! pic.twitter.com/exuFq1vQ24 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 26, 2023

انحلال ممنهج ومدروس

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”-تويتر سابقاً – بشأن هذا المقطع المثير، وعلق “أحمد خضر” على المقطع :”في رقبة الشيخ الفوزان ومفتي المملكة و السديس وشيوخ ولي الأمر”

وعقب “حمزة حمزة” أن الاختلاط بهذا الشكل موجود في جميع الدول العربية منذ زمن ولكنه في السعودية أصبح غريباً وبشعاً لأنه ممنهج ومدروس”

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وقال “محمد بيك”: “ما يجري بلاد الحرميين الشرفين انهيار اخلاقي رهيب وفي وقت قصير”.

ما يجري بلاد الحرميين الشرفين انهيار اخلاقي رهيب وف وقت قصير — Mohamed Bek (@Mohamed52172964) August 27, 2023

وأعرب “الادهم” عن اعتقاده بأن القادم أعظم” وأضاف :”لنترك الحديث للشيخ السديس بالنفي أن هذا القليل يحدث منه في بلاد الحرمين”.

وفي السياق ذاته قال “دكسم”:” مشايخ الدفع المسبق يقولون طاعة ولي الأمر واجبة مالم يأمر بمعصية أو ما اقام فيكم الدين “.

واستدرك :” أليست هذه معصية وأين محلها من الدين”.

وتساءلت صاحبة حساب “راجية عفو ربّها”: “ألهذا الحد وصل الأمر.. أين غيرة الرجال على نسائهم”.