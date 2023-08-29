أشرف حكيمي في إطلالة غريبة يستعرض لباسه الداخلي وتعليق مثير من كيليان مبابي! (شاهد)

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وطن- من جديد، عاد أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان لإثارة الجدل بسبب إطلالاته الغريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطلالته الأولى، ظهر أشرف حكيمي في مجموعة من الصور نشرها عبر حسابه على “انستغرام“، بشكل ملفت مرتديا جاكيت واسع من الجلد مفتوح الصدر، مع بنطال جينز (ساحل) أظهر ملابسه الداخلية خلال جلسة تصوير للترويج للماكلة العالمية “كالفن كلين”.

كما ظهر أشرف حكيمي وهو يلتقط لنفسه صورة “سيلفي” من داخل الأسانسير، حيث ظهر مرتديا بلوزة فضفاضة باللون الأبيض مع بنطلون واسع وحذاء برباط.

وفي إطلالة ثالثة، التقط أشرف حكيمي لنفسه صورة “سيلفي” مرتديا بلوزة من الصوف (كت) بنية اللون مع فتحة صدر على شكل حرف “V”.

كيليان مبابي يعلق

ومع ورود مئات التعليقات والتي جاءت أغلبها منتقدة لإطلالة أشرف حكيمي بهذا الشكل، إلا أن تعليق صديقه المقرب ولاعب المنتخب الفرنسي وزميله في النادي الباريسي، كيليان مبابي، كان الاكثر تفاعلا.

وعلق كيليان مبابي على إطلالة أشرف حكيمي وإكثره من التقاط صور السيلفي قائلا:” لا تسيء استخدام صور السيلفي”.

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سخرية وانتقادات المتابعين لـ أشرف حكيمي

وتوالت التعليقات المنتقدة لإطلالة أشرف حكيمي من قبل معجبيه ومتابعيه، حيث علق كريم الهروي قائلا:” مع كامل احتراماتي ليك ولكن معجبنيش أسلوب لباسك علاش تتبين سليبك واش تصطيتي”.

كما سخرت متابعة تدعى عزة عمرة من إطلالة أشرف حكيمي بالقول:” هههه اسلوب متع لبستك يضحك هههه و ربي يهديك”.

وقال آخر مستنكرا استعراضه بملابسه الداخلية:” تا طلع سروالك. خونا راك قدوة مع الاسف لبعض الشباب فكن فيك من الاخلاق ما يرفعك في عيون الحكماء”.

كما سخرت المتاابعة غزالة بو راد من إطلالته بالقول:” يا ابني لويه هيك مبهدل حالك! خد مصروف من الوالدة ورتبلنا الامور”.