الإثنين, أغسطس 28, 2023
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نسرين طافش شبه عارية في أحدث ظهور .. ووشم على منطقة حساسة! (شاهد)

لاحظ المتابعون وشم نسرين طافش أسفل ظهرها، وقد بانَ جزء منه بسبب كشفها لظهرها العاري

كتب أنس السالم
نسرين طافش شبه عارية
نسرين طافش شبه عارية في أحد إطلالة
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وطن – في إطلالة جديدة اعتبرها الجمهور من أكثر إطلالات نسرين طافش إثارة، ظهرت الفنانة السورية المنفصلة منذ فترة قصيرة، بصور جريئة للغاية، وبملابس فاضحة وبدت فيها شبه عارية.

الصور الجديدة التي نشرتها نسرين طافش على حسابها في انستغرام، أرفقتها بعبارة “كلما أظلم الليل .. كلما زادت سطوع النجوم”.

نسرين طافش في أحدث اطلالاتها
نسرين طافش بملابس فاضحة في أحدث اطلالاتها

نسرين طافش شبه عارية

وكانت ترتدي نسرين طافش في هذه الإطلالة شورت جينز، ومن الأعلى حمالة صدر بيضاء اللون.

نسرين طافش بالشورت
نسرين طافش بالشورت

ولاحظ المتابعون، وشم نسرين طافش أسفل ظهرها، وقد بانَ جزء منه بسبب كشفها لظهرها العاري .

وشم أسفل ظهر نسرين طافش
وشم أسفل ظهر نسرين طافش

وانتقد متابعون الإطلالة الأخيرة للفنانة السورية، لكنّ متابعة اتهمت الفنانة باستئجار جيش إلكتروني لنشر تعليقات ايجابية على صورها الجريئة: “نصيحة يا ست نسرين لما تجيبي جيش الكتروني خلي تكون تعليقاتهم مختلفه. مو كلن نفس الاسلوب لأن الشغله باينه انك مستأجريتهم كلن نفس التعليق وبنفس الوقت”.

تعليق على صور نسرين طافش
اتهمت متابِعة نسرين طافش باستئجار جيش إلكتروني لنشر تعليقات ايجابية

طلاق نسرين طافش 

وفي يوليو 2023، أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، للمرة الثانية.

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وعبر خاصية ستوري حسابها على إنستجرام، كتبت قائلة: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش”.

انفصال نسرين طافش للمرة الثانية
نسرين طافش أعلنت انفصالها عن شريف شرقاوي للمرة الثانية

وتعد هذه المرة الثانية التي تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، حيث كان الانفصال الأول في شهر سبتمبر الماضي 2022 وعادت له بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة.

 

المصدررصد وطن - انستغرام

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