الإثنين, أغسطس 28, 2023
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قبلة الموت.. مشهد صادم يوثق لحظة دهس شاب أثناء تقبيله لصديقته على الرصيف! (شاهد)

القاضي متع مرتكب حادثة الدهس بإطلاق سراح مشروط

كتب سالم حنفي
لحظة دهس شاب أثناء تقبيله لصديقته على الرصيف
لحظة دهس شاب أثناء تقبيله لصديقته على الرصيف
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وطن- وثقت كاميرات المراقبة لحظات مرعبة حينما صدمت سيارة رجلا أثناء تقبيل صديقته على الرصيف في البرازيل .

وكان جوناثان ريبيرو، البالغ من العمر 31 عاما وصديقته البالغة من العمر 26 عاما يسيران مع كلبهما في المنطقة الجنوبية من ساو باولو يوم الأحد عندما اصطدمت بهما السيارة بالقرب من محطة الوقود.

جوناثان ريبيرو، البالغ من العمر 31 عاما وصديقته البالغة من العمر 26 عاما
جوناثان ريبيرو، البالغ من العمر 31 عاما وصديقته البالغة من العمر 26 عاما

وأظهرت لقطات المراقبة للحادث التي تم نشرها لأول مرة يوم الخميس، ريبيرو وشريكته وهما يتم جرهما على الرصيف قبل أن تتوقف السيارة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل“.

وأظهرت كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث رجلا من شركة قريبة وهو يركض إلى السيارة ويفتح الباب قبل وصول شخص آخر لمنع هروب السائق البالغ من العمر 30 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه.

كامبو ليمبو توفي متثرا بجراحه

وتم نقل ريبيرو إلى مستشفى كامبو ليمبو البلدي في البرازيل حيث توفي متأثرا بجراحه، في حين أصيبت صديقته بكسر في الكتف وكدمات في رأسها وساقيها.

كلب يتجول حول السيارة بعد أن صدمت سيارة أصحابها على الرصيف في البرازيل
كلب يتجول حول السيارة بعد أن صدمت سيارة أصحابها على الرصيف في البرازيل

من جانبهم، أجرى عملاء الشرطة العسكرية اختبار الكحول الذي أظهر أن السائق كان تحت تأثير الكحول، ولكن ليس فوق الحد المسموح به، كما قام رجال الشرطة بتفتيش السيارة وعثروا على المخدرات.

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إطلاق سراح مشروط

واستجوبت الشرطة السائق في مكان الحادث وأخبرهم أنه لا يتذكر الحادث، ليتم احتجازه ومثوله أمام القاضي، الذي منحه إطلاق سراح مؤقت.

وبموجب شروط الإفراج، يتعين على الرجل المثول أمام المحكمة مرتين في الشهر، ولا يُسمح له بمغادرة المنطقة التي يعيش فيها لأكثر من ثماني ساعات يوميًا.

كما يتعين عليه إبلاغ المحكمة بأي تغيير في العنوان ويمنع من زيارة “الحانات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة وما شابه ذلك”.

المصدرديلي ميل ، ترجمة وتحرير وطن

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