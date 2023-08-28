رومي القحطاني بدون حمالة صدر وتغني: “شيل عيونك عني” (فيديو)

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وطن– أثارت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية، الجدل بجرأتها في بأحدث ظهور لها، بسبب عدم ارتداءها حمالة صدر.

ونشرت رومي القحطاني، عدة فيديوهات وصور بفستان أسود مثير، أوف شولدر بشكل جزئي، مع فتحة صدر واسعة.

شيل عيونك عني

وتمايلت ملكة جمال السـعودية على أغنية عمري كله للفنان اللبناني وائل كفوري، ثم أغنية “شيل عيونك عني” للفنانة نانسي عجرم.

وتبين خلال تمايل رومي أنها لا ترتدي حمالة صدر تحت الفستان.

كما عرفت رومي بنفسها في فيديو ثالث، وقالت إنها أول مشاركة للملكة العربية السعودية، في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023. وأنها حاصلة على شهادة أخصائية صحة أسنان، وعمرها 28 سنة.

ملكة جمال

وكانت رومي القحـطاني قد توجت ملكة جمال للسعودية في عام 2021.

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ومؤخراً، شاركت رومي القحطاني في مسابقة “ملكة جمال المرأة” التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي. وبذلك تكون أول فتاة سعودية تشارك في هذه المسابقة.