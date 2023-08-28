الإثنين, أغسطس 28, 2023
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حبيبة نيمار تتعرى وإطلالة فاضحة من السعودية على غرار جورجينا (شاهد)

ظهرت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي في أحدث جلسة تصوير لها بالرياض، وهي ترتدي ثوب حمل أزرق اللون مع ألوان فضية في الأعلى يكشف جزءاً من صدرها في إطلالة مثيرة

كتب خالد السعدي
حبيبة نيمار تتعرى وإطلالة فاضحة من السعودية على غرار جورجينا
حبيبة نيمار برونا بيانكاردي
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وطن- خطفت “برونا بيانكاردي” صديقة لاعب نادي الهلال السعودي “نيمار”، أنظار المعجبين في أحدث ظهور لها بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي، في أحدث جلسة تصوير لها بالرياض وهي ترتدي ثوب حمل أزرق اللون، مع ألوان فضية في الأعلى يكشف جزءاً من صدرها في إطلالة مثيرة أبرزت معالم جمالها وأنوثتها.

حبيبة نيمار تشعل المملكة بإطلالاتها

ومر أسبوع على انتقال برونا بيانكاردي مع صديقها نيمار إلى السعودية، حيث سيلعب النجم البرازيلي الموسمين المقبلين بقميص الهلال.

عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي
عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي ترتدي ثوب حمل أزرق اللون
برونا بيانكاردي
عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي

ومنذ وصولها إلى الرياض، شاركت تجربتها واكتشافاتها في البلد الجديد مع متابعيها على انستغرام الذين يبلغ عددهم 7.2 مليون.

ووفق موقع “oglobo” سجلت “بيانكاردي” في اليوم الأول لوصولها إلى المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو حول العادات المحلية.

ومن أجل التكيف مع عادات وتقاليد البلد الجديد قامت البرازيلية بيانكاردي بتعديل مظهرها اليومي، وعلى سبيل المثال، قامت بتغطية جزء كبير من ساقيها وذراعيها، بما يتوافق مع قواعد اللباس الوطني للنساء.

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وقالت بحسب المصدر: “بالنسبة للملابس، على ما أفهم، لا يشترط على الأجانب ارتداء الحجاب، ولكن يجب علينا تغطية الأكتاف والركبتين. من باب الاحترام بالفعل. شيء صعب علي لأني حامل.”

واختتمت كلامها قائلة: “ليس كل شيء يسير على ما يرام”.

ويتواجد نيمار وبرونا في فندق فورسيزونز بالرياض، حيث تعيش أيضًا عائلة كريستيانو رونالدو، لاعب النصر حاليًا.

وفي الفندق، تعرفت برونا على المركز التجاري الحصري الذي يضم متاجر راقية. ويحتوي الموقع أيضًا على صالات سبا ومسابح وملاعب اسكواش، وتجارب غير عادية، مثل عشاء رومانسي على الجسر الموجود أعلى برج المجمع الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد ذكرت أن برونا بدأت في مواعدة صديقها لاعب كرة القدم في عام 2021 ، وبعد ذلك بوقت قصير أعلن الثنائي خطوبتهما في يناير 2022.

ولكن يبدو أنهما كانا في فترة استراحة من العلاقة حتى فبراير 2023، ذلك عندما اجتمعا للاحتفال بعيد ميلاد نيمار الحادي والثلاثين.

المصدرانستجرام، موقع oglobo، صحيفة ماركا الإسبانية، رصد وتحرير وطن

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