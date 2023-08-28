بعد أيام من زفافها.. نهاية مأساوية لعروس عمانية تفجع مواطنيها (شاهد)

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وطن- تفاعل عمانيون مع حادث سير أليم، وقع صباح الاثنين، في طريق هيماء – ثمريت في ظفار جنوب سلطنة عمان، مما أدى إلى وفاة الزوجة وإصابة الزوج بإصابات خطيرة حسبما أعلنت مصادر لوسائل إعلام محليّة.

ونقلت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تفيد بأن الحادث قد وقع بعد زواج المتضررين بأيام قليلة.

وبينما انتقلت الزوجه الي جوار ربها، دخل الزوج – ويُدعى “أحمد الشهومي” حسب ما ذكر نشطاء عمانيون- غرفة العناية المركزة للتعاطي مع حالته الخاصة بكلّ حذر وحيطة.

وأظهرت صور مُتداولة، تحطّم الجزء الأيمن للسيارة من موديل تويوتا لاند كروزر بيضاء اللون. وسط ترقّب لدى عموم العمانيين للبلاغ الرسمي المُنتظر الذي ستُصدره المصالح المعنية في السلطنة.

حادث اليوم ف هيما عرسان ذاهبين لشهر العسل الي صلاله كان الزفه يوم الجمعه قبل يومين انتقلت الزوجه الي جوار ربها والزوج ف العنايه من عبري الحادث طريق هيما ثمريتhttps://t.co/kusjTdJq6t pic.twitter.com/DGj5JQqMpo — ابوبدر السرحي العواصف الرعديه (@AbwbdrAlr) August 27, 2023

تضامن ودعوات بالرحمة والشفاء

تضامن واسع حظي به الزوجان على مواقع التواصل الاجتماعي، بين دعاء بالرحمة والمغفرة للزوجة الراحلة وأمل في شفاء الزوج الذي يخضع حالياً للعلاج في العناية المركزة.

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ومن التعليقات ما رصدت “وطن” بعضها. ويقول أحدها “لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. والله يشفيه ويعافيه شفاءآ عاجلا غير اجل شفاءا لا يغادر سقما يارب العالمين”.

“ناجي بن سالم” علّق قائلا: “رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته وصبره واهلها على فراقها.. شفاه الله وعافاه”.

رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته وصبره واهلها على فراقها.

شفاه الله وعافاه — Naji Salim | ناجي بن سالم (@naji_s_s) August 28, 2023

وقال “ماجد الجابري” في السياق: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..ونسأل الله الشفاء العاجل له و ان يلهمه الله الصبر والسلوان”.

وتابع “فيصل” قائلاً: “أحمد الشهومي.. أسأل الله ان يشفيه ويرحم زوجته..إن لله وإن إليه راجعون”.

الدكتورة “مريم المري” تفاعلت هي الأخرى وعبّرت عن تضامنها فيما نصّه “انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويسكنها فسيح جناته عظم الله أجركم وأحسن عزائكم”.