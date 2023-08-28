الإثنين, أغسطس 28, 2023
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رياضة

السيتي في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد نهاية الجولة الثالثة

حامل اللقب مانشستر سيتي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن الوصيف وست هام يونايتد

كتب فارس أبو شيحة
نجوم مانشستر سيتي
احتفال نجوم مانشستر سيتي هالاند وبرناردو سيلفا
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وطن- اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بفارق نقطتين عن الوصيف وست هام يونايتد مع ختام منافسات الجولة الثالثة.

وحقق المتصدر مانشستر سيتي الفوز الثمين على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد، كما ونجح ليفربول في تجاوز نيوكاسل يونايتد بفوز صعب بذات النتيجة.

مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الثالثة

كما وفاز مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) على منافسه نوتينغهام فورست، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، بينما حقق أستون فيلا الفوز الثمين على بيرنلي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما تعثر أرسنال بالتعادل الإيجابي أمام فولهام بهدفين لكليهما، على عكس توتنهام الذي فاز على بورنموث بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

وآتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد ختام منافسات الجولة الثالثة، كما يلي:

مانشستر سيتي 9 نقاط.

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وست هام يونايتد 7 نقاط.

توتنهام 7 نقاط.

ليفربول 7 نقاط.

أرسنال 7 نقاط.

برايتون 6 نقاط.

أستون فيلا 6 نقاط.

مانشستر يونايتد 6 نقاط.

بينتفورد 5 نقاط.

تشيلسي 4 نقاط.

كريستال بالاس 4 نقاط.

فولهام 4 نقاط.

نيوكاسل يونايتد 3 نقاط.

نوتينغهام فورست  3 نقاط.

وولفرهامبتون  3 نقاط.

مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي
احتفال جاك غريليش وروبن دياز نجوم مانشستر سيتي

بورنموث نقطة واحدة.

شيفيلد يونايتد بدون أي نقاط.

بيرنلي بدون أي نقاط.

لوتون تاون بدون أي نقاط.

إيفرتون  بدون أي نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) مع نهاية الأسبوع الجاري، بمواجهة وست هام يونايتد أمام لوتون تاون.

كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة قوية ومثيرة بين مانشستر يونايتد وأرسنال، الأحد.

المصدروطن + الدوري الإنجليزي تويتر

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