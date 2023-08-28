الإثنين, أغسطس 28, 2023
الرئيسيةالهدهدأول ظهور للضباط المصريين المتورطين في فضيحة "طائرة الكنز" بزامبيا
الهدهد

أول ظهور للضباط المصريين المتورطين في فضيحة “طائرة الكنز” بزامبيا

كانت الطائرة الخاصة التي شغلت الرأي العام أقلعت من العاصمة المصرية القاهرة، وهبطت في زامبيا قبل أسبوعين

كتب خالد الأحمد
أول ظهور للضباط المصريين المتورطين في فضيحة
صور الضباط المصريين المتورطين في طائرة الكنز بزامبيا
- Advertisement -

وطن- أظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام زامبية، المتهمين المصريين المحتجزين في قضية “طائرة زامبيا” التي أحدثت ضجة كبيرة مؤخرا، بعد تحويلهم إلى المحاكمة بتهمة التجسس.

وكانت الطائرة الخاصة التي شغلت الرأي العام أقلعت من العاصمة المصرية القاهرة، وهبطت في زامبيا قبل أسبوعين، وعثر داخلها على ما يزيد عن 5 ملايين دولار نقدًا وذهبًا مزيفًا وبنادق وذخيرة، وهي في مركز تحقيق متعمق في العاصمة الزامبية لوساكا.

ولم تعلن مصر ولا زامبيا ملكية الطائرة أو محتوياتها، واكتفت السلطات المصرية بالقول إن الطائرة التي نشرت معلومات عنها على موقع “متصدقش” للصحفي كريم أسعد على الإنترنت الذي تم اعتقاله فيما بعد كانت مملوكة للقطاع الخاص ولم تمر إلا عبر القاهرة. بمعنى آخر، لا علاقة للدولة ومسؤوليها بالقضية.

وسلطت مشاركة الصحفي كريم أسعد وموقعه الإلكتروني لتقصي الحقائق Matsda2sh، الضوء على الوضع. واتهم أسعد مسؤولين مصريين بالضلوع في الحادث، ليتم على إثره اعتقاله من قبل قوات أمن بملابس مدنية في القاهرة.

- Advertisement -

أثار اختفائه لاحقًا جدلاً ودفع صحفيين مصريين مستقلين إلى نشر وثائق يُزعم أنها م أسئلة عديدة لا تزال دون إجابة، مما يثير التكهنات. هل يمكن أن تكون هناك شخصيات سياسية أو عسكرية رفيعة المستوى مصرية أو زامبية متورطة؟ هل هذه حادثة معزولة أم الأولى من بين العديد من الرحلات المماثلة التي تم الكشف عنها.

لم توجه لهم اتهامات بعد

بحسب موقع “reddit” من المقرر أن يمثل جميع المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة إلى جانب آخرين انضموا إليهم في لوساكا، أمام القضاء الزامبي وبينما يواجه بعض الزامبيين المحتجزين اتهامات بالتجسس والحصول على أموال بذرائع كاذبة، لم توجه للمصريين الذين تم كشف أسماءهم اتهامات بعد.

ومن المفترض أن المشتبه بهم واجهوا صعوبة في شرح ما كانوا يفعلونه بملايين الدولارات نقداً، وعدة مسدسات، و126 طلقة ذخيرة، وما يشبه أكثر من 100 كيلوغرام من سبائك الذهب.

وكانت سبائك الذهب محيرة بشكل خاص.إذ اتضح أنها، بالإضافة إلى الذهب، كانت مصنوعة من خليط من النحاس والنيكل والقصدير والزنك. من الواضح أن كل ما يلمع ليس ذهباً.

طائرة الكنز بزامبيا
طائرة الكنز بزامبيا

محامي المعتقلين يعلق

ونقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية عن المحامي الزامبي الذي يمثل أحد الرجال العشرة المعتقلين قوله، إن لغزا آخر هو السبب وراء سوء أداء قوات الأمن حيال القضية.

وقال ماكيبي زولو إن الشرطة قالت في البداية إنها عثرت على 11 مليون دولار نقدا، وتابع أنه تم تخفيض هذا المبلغ لاحقًا إلى حوالي 7 ملايين دولار قبل أن يستقر أخيرًا على مبلغ 5.7 مليون دولار.

وبحسب المصدر قد يكمن أحد التفسيرات المحتملة في التقارير التي تفيد بأن ما يقرب من نصف الأموال قد تم سحبها من الطائرة قبل وصول فريق الاعتقال. إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن المتورطين يتنقلون عبر المطار بأكثر من 5 ملايين دولار – وهو أمر يصعب القيام به بشكل سري.

300 شركة سرية في مصر

وبينما تركز الأضواء العالمية على هذه القضية، تكثر النظريات. يشير مركز الأبحاث Egypt Technocrat إلى أن أكثر من 300 شركة سرية في مصر متورطة في عمليات غسيل الأموال، مما يشير إلى وجود نمط من الأموال يتم تهريبها خارج البلاد.

ويعتقد البعض أن كبار المسؤولين العسكريين ورجال الأعمال في مصر، خوفًا من حدوث اضطرابات محتملة في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربما يحاولون نقل أموالهم إلى خارج البلاد.

وفي زامبيا، أصبحت الفضيحة المتضخمة بمثابة اختبار لمدى عزم البلاد على قمع الفساد وإفلات النخبة السياسية من العقاب.

وقادت السلطات جولات إخبارية للطائرة المحتجزة وقدمت تأكيدات علنية بأن الأموال لن تختفي، في استعراض للجهود التي تبذلها البلاد في عهد الرئيس هاكايندي هيشيليما للقضاء على الفساد.

المصدرتويتر، موقع "reddit"، شبكة "بي بي سي" البريطانية، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

دون أن تلمسه.. فتاة مصرية تنهي حياة والدها بطريقة شيطانية بشعة في ثوان

الهدهد

ملحن مصري يُغني القرآن وهو يضرب على العود يفجر موجة غضب (فيديو)

الهدهد

عنصر استخبارات مصري في قبضة الدعم السريع.. فيديو خطير ووصلة سباب للسيسي

الهدهد

“ارحل يا فاشل”.. وسم يتصدر في مصر وسط مطالبات بعدم ترشح السيسي لولاية ثالثة

حياتنا

مصرية تقطع عضو زوجها الذكري قبل سفره إلى الخليج!

تقارير

تقرير صادم يكشف حالات زواج الأشقاء بين الملوك المصريين القدماء.. ظاهرة لها ما يفسرها

الهدهد

حرّض على تجويع المعتصمين.. وزير مصري كاد يُلقى القبض عليه في بريطانيا بسبب اعتصام رابعة

الهدهد

“ذوق لواءات”.. ما هدف السيسي من وراء هدم تاريخ القاهرة وتراثها المعماري؟

حياتنا

بعد تحويل قصته لمسلسل.. من هو “سفاح الجيزة” الحقيقي وكيف تخلص من جثث ضحاياه؟

الهدهد

“طلاق سعيد”.. مصرية تحتفل بطلاقها وتوزع الذهب على الحاضرات (فيديو)

الهدهد

طالبات عمانيات بشعر مكشوف يصافحن السلطان في مصر.. فيديو نادر قبل 40 عاما

الهدهد

عمرو واكد يكشف مصدر إنفاقه بعد 5 سنوات من مغادرته لمصر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يبدو أن فاطمة المؤمن كانت مخمورة تماما.. أول فيديو للحادث المروع بالكويت

رونالدو في موقف محرج.. وُضع على جهاز كشف الكذب ليعترف بالحقيقة (فيديو)

دون أن تلمسه.. فتاة مصرية تنهي حياة والدها بطريقة شيطانية بشعة في ثوان

تحدي وهم بصري صعب .. سيارة واحدة فقط أضواؤها مضاءة هل يمكنك اكتشافها؟!

وزير التربية الفرنسي الشاذ ذو الأصول التونسية يمنع ارتداء العباءة لطالبات المدارس

هذه الفاكهة المجففة مفيدة لإخراج البراز المتراكم ومحاربة الإمساك

بعد أيام من زفافها.. نهاية مأساوية لعروس عمانية تفجع مواطنيها (شاهد)

حبيبة نيمار تتعرى وإطلالة فاضحة من السعودية على غرار جورجينا (شاهد)

ملحن مصري يُغني القرآن وهو يضرب على العود يفجر موجة غضب (فيديو)

هل الأحذية الخفيفة “ballerines” جيّدة للقدمين؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

بعد فضحها ووقفها عن العمل.. نجلاء المنقوش ترفض العودة إلى ليبيا ومصدر يكشف تفاصيل صادمة

المونيتور: نساء وفتيات إدلب ضحايا للجنس والاتجار بالبشر على يد أبو عبدالله الكويتي وفهد السعودي!

“وفاة” وزير خارجية السعودية عمر السقاف في نيويورك عام ١٩٧٤ لم تكن بجلطة دماغية بل قتل مسموما!

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC