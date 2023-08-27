هبة نور ترقص وسط أصدقائها الرجال بفستان مثير ثم تخلعه مع نادين نجيم (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أشعلت الفنانة السورية هبة نور، حفل عشاء خاص بالرقص والمرح بفستان مثير، وسط أصدقائها وصديقاتها.

وشاركت هبة نور لحظات المرح مع متابعيها عبر انستجرام، حين نشرت فيديو وهي ترقص برفقة صديقتها سارة.

ثم نشرت هبة فيديو آخر أثناء رقصها أمام مائدة الطعام مع أصدقائها، مرتدية فستان مثير بلون النيود، بفتحة صدر على شكل حرف V أبرز مفاتنها بوضوح.

صديقات مقربات

ثم ظهرت هبة نور مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي تجمعها بها صداقة فريدة.

وأطلت الممثلتان بملابس جريئة عبارة عن توب وهوت شورت، مع اختلاف التصاميم فقط.

وسبق أن تحدثت هبة نور عن صداقته مع نادين نجيم في أحد اللقاءات قائلة: “نادين حدا كتير طيب وكتير منيح، بحسها اختي بحبها بخاف عليها بنبسط لها”.