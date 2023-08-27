الأحد, أغسطس 27, 2023
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رياضة

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي روشن 2023-2024

كتب فارس أبو شيحة
نجوم الهلال السعودي
ترحيب نجوم الهلال السعودي بالبرازيلي نيمار
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وطن- يلتقي فريق الهلال ضد الاتفاق، في مواجهة قوية بين كلا الفريقين، الاثنين، في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز.

وستنطلق مباراة الهلال والاتفاق في منافسات الدوري السعودي الممتاز، على ميدان ملعب ” فيصل بن فهد”، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق

وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

وستبث مباراة الهلال السعودي والاتفاق على شبكة قنوات (SSC) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

الاتفاق السعودي
تدريبات الاتفاق استعداداً لمواجهة الهلال

تشكيلة الهلال ضد الاتفاق

وسيدخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المباراة أمام منافسه الاتفاق في منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، عبد الله المعيوف.

دفاع الهلال: ياسر الشهراني، علي آل البليهي، سعود عبد الحميد، جحفلي.

خط الوسط: روبن نيفيس، سالم الدوسري، مالكوم، محمد كنو.

مركز الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش (عبد الله الحمدان).

ويحتل فريق الهلال المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 7 نقاط، كما ويتساوى الفريق المنافس الاتفاق السعودي بنفس رصيد النقاط في المركز الرابع حتى الآن.

الهلال السعودي
تدريبات نجوم الهلال استعداداً لمواجهة الاتفاق
المصدروطن + الهلال السعودي تويتر + الاتفاق السعودي تويتر

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