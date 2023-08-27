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عشق ممنوع ومحاولة اغتيال.. محمد السادس عانى لسنوات من علاقة والدته الغرامية بحارس والده (فيديو)

علاقة غرامية جمعت والدة محمد السادس بالحارس الشخصي لوالده الحسن الثاني، كانت أمراً مؤرقاً له طيلة سنوات

كتب خالد السعدي
عشق ممنوع ومحاولة اغتيال.. محمد السادس عانى لسنوات من علاقة والدته الغرامية بحارس والده
محمد السادس
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وطن- زعمت قناة جزائرية، تورّط ملك المغرب الحالي في عملية اغتيال دُبّرت قبل 4 سنوات ضدّ الحارس الشخصي لوالده الملك الحسن الثاني.

وقالت فضائية “الحياة” التي تأسست عام 2018، أنه “في مايو 2019، تعرّض محمد المديوري وهو حارس شخصي للملك الراحل الحسن الثاني، إلى محاولة اغتيال في مراكش من قبل 5 أشخاص مسحلين، لكنه نجا بأعجوبة بعد اختلاطه بالمُصلّين في أحد المساجد، فيما أصيب سائقه وحارسة الشخصي بإصابات بليغة”، على حدّ زعمها.

وحسب ذات المصدر، فقد “وُجهت أَصابع الاتهام إلى النظام المغربي بناءً على العلاقة السيئة جداً بين المديوري والملك الحالي محمد السادس“.

لكن لماذا العلاقة سيئة؟

حسب تقرير قناة “الحياة” الذي بثّته بتاريخ 5 يونيو 2023، “عمل المديوري طيلة 25 عاماً حارساً شخصياً للملك الحسن الثاني لكنه ربط علاقات غرامية مع زوجته، للا لطيفة، الأخت غير الشقيقة للجنرال محمد المذبوح، الذي شارك في انقلاب الصخيرات الفاشل عام 1971”.

جدير بالذكرهنا أن للا لطيفة (77 عاماً)، هي والدة العاهل المغربي الحالي، الملك محمد السادس.

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وحسب الفضائية الجزائرية، فإنه “بعد العلاقة الغرامية التي دامت أكثر من 10 سنوات، تزوّج المديوري بـ “أرملة الملك الراحل” عام 2000، أي بعد سنة واحدة من وفاة الملك الحسن الثاني”.

محمد المديوري وللا لطيفة
محمد المديوري وللا لطيفة

محمد السادس عارض زواج أمّه

ونقلاً عن ذات المصدر، فقد “عارض محمد السادس هذا الارتباط بين أمّه وعشيقها السابق، ولم يحضر حفل الزواج الذي أقيم في مقر إقامتها في باريس”.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحدّ بل “دخل الملك محمد السادس في خلافات عميقة مع والدته. وأصبح يُكنّ كرها شديدا لزوجها الجديد محمد المديوري”، حسب تقرير “الحياة”.

وعلى حدّ زعمها، فقد “كانت أخبار العلاقة بين المديوري وعشيقته منتشرة بين النافذين والمقربين في القصر الملكي في حياة الملك الراحل، وكان ذلك يؤذي بشكل كبير ولي العهد، محمد السادس”.

“وهذا هو الدافع الذي يقف وراء قرار اغتيال المديوري حسب الرأي العام المغربي، وبعض أجهزة المخابرات الغربية”، حسب ذات المصدر.

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