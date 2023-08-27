عشق ممنوع ومحاولة اغتيال.. محمد السادس عانى لسنوات من علاقة والدته الغرامية بحارس والده (فيديو)

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وطن- زعمت قناة جزائرية، تورّط ملك المغرب الحالي في عملية اغتيال دُبّرت قبل 4 سنوات ضدّ الحارس الشخصي لوالده الملك الحسن الثاني.

وقالت فضائية “الحياة” التي تأسست عام 2018، أنه “في مايو 2019، تعرّض محمد المديوري وهو حارس شخصي للملك الراحل الحسن الثاني، إلى محاولة اغتيال في مراكش من قبل 5 أشخاص مسحلين، لكنه نجا بأعجوبة بعد اختلاطه بالمُصلّين في أحد المساجد، فيما أصيب سائقه وحارسة الشخصي بإصابات بليغة”، على حدّ زعمها.

وحسب ذات المصدر، فقد “وُجهت أَصابع الاتهام إلى النظام المغربي بناءً على العلاقة السيئة جداً بين المديوري والملك الحالي محمد السادس“.

لكن لماذا العلاقة سيئة؟

حسب تقرير قناة “الحياة” الذي بثّته بتاريخ 5 يونيو 2023، “عمل المديوري طيلة 25 عاماً حارساً شخصياً للملك الحسن الثاني لكنه ربط علاقات غرامية مع زوجته، للا لطيفة، الأخت غير الشقيقة للجنرال محمد المذبوح، الذي شارك في انقلاب الصخيرات الفاشل عام 1971”.

جدير بالذكرهنا أن للا لطيفة (77 عاماً)، هي والدة العاهل المغربي الحالي، الملك محمد السادس.

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وحسب الفضائية الجزائرية، فإنه “بعد العلاقة الغرامية التي دامت أكثر من 10 سنوات، تزوّج المديوري بـ “أرملة الملك الراحل” عام 2000، أي بعد سنة واحدة من وفاة الملك الحسن الثاني”.

٦- محمد المديوري المكلف بأمن قصور المخزن. هو الحارس الشخصي للحسن الثاني. لكنه تزوج "لطيفة حمو" والدة محمد السادس بعد وفاة الملك الحسن٢. وضع عائلي "مخجل" سببه اعتقاد الشعب المغربي أن العائلة الملكية "شريفة". باعتراف الحسن٢ بأن (دعاء أجداده على الجراد) جعلهم "ملوكا بالصدفة".

👇 pic.twitter.com/eYbZN8Xq7m — أ.د/عصام بن الشيخ | Pr. Issam BENCHEIKH 🇩🇿🐦 (@IssamBENCHEIKH1) November 15, 2021

محمد السادس عارض زواج أمّه

ونقلاً عن ذات المصدر، فقد “عارض محمد السادس هذا الارتباط بين أمّه وعشيقها السابق، ولم يحضر حفل الزواج الذي أقيم في مقر إقامتها في باريس”.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحدّ بل “دخل الملك محمد السادس في خلافات عميقة مع والدته. وأصبح يُكنّ كرها شديدا لزوجها الجديد محمد المديوري”، حسب تقرير “الحياة”.

يرافق الملك محمد السادس، والدته للا لطيفة، التي تدهورت حالتها الصحية. في العاصمة الفرنسية، نسأل الله لها الشفاء العاجل pic.twitter.com/4HzRSKBTMV — اشراف اون لاين (@ashrafonlin) August 14, 2022

وعلى حدّ زعمها، فقد “كانت أخبار العلاقة بين المديوري وعشيقته منتشرة بين النافذين والمقربين في القصر الملكي في حياة الملك الراحل، وكان ذلك يؤذي بشكل كبير ولي العهد، محمد السادس”.

“وهذا هو الدافع الذي يقف وراء قرار اغتيال المديوري حسب الرأي العام المغربي، وبعض أجهزة المخابرات الغربية”، حسب ذات المصدر.