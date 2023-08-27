زوجة ميسي في أكثر المواقف إحراجاً.. كادت تقبل زميل زوجها معتقدة أنه هو! (فيديو)

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وطن- وقعت زوجة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في موقف محرج أثناء احتفالها بتأهل إنتر ميامي لنهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم.

حيث فشلت أنتونيلا روكوزو بالتعرف إلى زوجها، وكادت تقبل لاعباً آخر معتقدة أنه ليونيل ميسي.

أنتونيلا روكوزو اعتقدت أن جوردي ألبا هو ميسي!

فبعد انتهاء المباراة بفوز انتر ميامي على سينسيناتي بركلات الترجيح، قامت أنتونيلا كروز، زوجة ميسي، بالنزول إلى الملعب لتهنئته.

وظهرت أنتونيلا كروز بفيديو نشره موقع caught off side الرياضي، وهي تمشي اتجاه جوردي ألبا الذي انضم هذا الصيف لإنتر ميامي.

وكادت أنتونيلا أن تقبل جوردي نجم برشلونة السابق، معتقدة أنه زوجها ميسي.

عناق سريع

وحين تداركت زوجة ميسي الموقف واكتشفت أنه ليس زوجها، ابتعدت فوراً بعد عناق سريع.

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وساهم ميسي في صناعة الهدف الأول في المباراة، والذي سجله ليوناردو كامبانا.

وعاد النجم الأرجنتيني لصناعة الهدف الثاني حين وضع كامبانا بوجه المرمى ليهز الشباك بسهولة.