رانيا يوسف ترقص الفلامنكو الإسبانية بفستان أحمر مثير (فيديو)

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وطن– أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مواقع التواصل بالرقص على أغنية إسبانية، بفستان أحمر مثير.

ونشرت رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، من الساحل الشمالي، وهي تؤدي رقصة الفلامنكو الإسبانية.

وكانت رانيا يوسف ترتدي فستاناً أحمراً مثيراً، عبارة عن قطعتين، توب نصف بطن، وتنورة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف.

ورفعت رانيا يوسف شعرها من الأمام، معتمدة تسريحة ذيل الحصان.

إثارة في مهرجان القاهرة للدراما

هذا وقد أطلت رانيا يوسف بفستان مثير كذلك في مهرجان القاهرة للدراما.

حيث ارتدت رانيا فستاناً باللون الفوشي، مفتوح الظهر، وبفتحة صدر على شكل حرف V.

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واعتمدت رانيا تسريحة الضفيرة الطويلة التي اشتهرت بها نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، مع مكياج ترابي يتناسب مع الإطلالة.