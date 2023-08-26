مفاجأة صادمة.. فاغنر لا تملك خطط طوارئ لما بعد وفاة زعيمها يفغيني بريغوجين

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وطن- في مفاجأة صادمة، لا يوجد لدى مجموعة فاغنر أي خطة طوارئ لمواصلة عملياتها كالمعتاد بعد وفاة يفغيني بريغوجين وبقية قيادتها العليا، حسبما صرحت ثلاثة مصادر معنية بشكل مباشر بالمنظمة الروسية لموقع “ميدل إيست آي“.

وتحطمت طائرة خاصة كانت تقل بريغوجين وغيره من قادة فاغنر في روسيا يوم الأربعاء، بعد أسابيع من قيامهم بتمرد قصير ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة العسكرية في البلاد.

وأطلقت السلطات الروسية تحقيقًا رسميًا في الحادث، لكن ليس هناك شك بين المصادر، في أن بريغوزين قُتل بناءً على أوامر بوتين، خاصة بعد أن اتهمه الرئيس بالخيانة في يونيو الماضي.

على مدى العقد الماضي ، بنى بريجوزين شبكة عنكبوتية من العلاقات العسكرية والتجارية والسياسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك ليبيا وسوريا والسودان والإمارات العربية المتحدة .

وكانت قوات فاغنر أيضًا حتى وقت قريب بمثابة رصيد حاسم لدعم الجيش الروسي في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقد منحت هذه القوة روسيا أول انتصار ملحوظ لها في الآونة الأخيرة، عندما استولت على بلدة باخموت الرمزية في شهر مايو/أيار.

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لذلك، عندما ظهرت لقطات في وقت متأخر من يوم الأربعاء لمقاتلي فاغنر وهم يتعهدون بالانتقام من قتلة بريغوجين، تزايدت التوقعات بوجود خطط جاهزة للرد.

وتضم قوة فاغنر التي يبلغ قوامها حوالي 25 ألف جندي العديد من أنصار بريجوزين المتحمسين الذين هم من القوميين المتطرفين اليمينيين الذين ينتقدون كيفية تعامل وزارة الدفاع الروسية مع حرب أوكرانيا. ويتهم الكثيرون وزير الدفاع سيرجي شويجو، والقائد الأعلى فاليري جيراسيموف، بالخيانة وسوء إدارة الغزو.

وقال مصدر مشارك بشكل مباشر في الشركة: “سيكون من الغباء القول إن فاغنر لم تتفكك.. لقد صدمت وفاة يفغيني بريغوجين ونائبه دميتري أوتكين الناس تمامًا.. إذا كانت هناك أي خطط طوارئ، فأنا متأكد من أنها لم تتضمن احتمال وفاتهما معًا”.

وأضاف المصدر أن الأعضاء المتبقين في مجلس قيادة الشركة لن يجرؤوا على تحدي المخابرات الروسية، التي يعتقد البعض أنها خططت لتحطم الطائرة، لأنهم كانوا خائفين بالفعل بعد أن ردت الدولة على تمردهم بالتهديدات.

وتابع: “لم يعد هناك مجلس يحكم فاغنر. لقد مات جميع صناع القرار الرئيسيين. والبعض الآخر يحاول فقط البقاء على قيد الحياة”.

لا يوجد مجلس قيادة فعال

وذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن مكتب التوظيف التابع لشركة فاغنر لم يستجب للمكالمات ويوجهها إلى البريد الصوتي. وكانت المكالمات الواردة إلى المقر العام لشركة فاغنر في سان بطرسبرج تنقطع أو تتلقى رسالة تلقائية تفيد بأن الرقم غير متاح مؤقتًا.

واتفق مصدر ثانٍ، يشارك بشكل مباشر في عمليات فاغنر الدولية، على أن العديد من أعضاء مجلس القيادة نأوا بأنفسهم عن بريجوزين ودائرته المقربة بعد التمرد، وقالوا إنهم حاولوا الاقتراب من القلة القوية التي تربطها علاقات ودية مع الكرملين.

الجدير بالذكر أن بوتين قام في وقت سابق من هذا الشهر، بإقالة الجنرال سيرجي سوروفيكين، الذي كان مسؤولاً لعدة أشهر عن الغزو الروسي لأوكرانيا كقائد للقوات الجوية. وكان يُنظر إليه على أنه قريب من بريجوزين، ولم يكن كذلك منذ التمرد.

وقال المصدر الثاني: “لقد دمر بوتين العناصر اليمينية داخل المخابرات العسكرية.. تحدث الجميع عن كيفية طرد بوتين للجنرال سيرجي سوروفيكين، لكنه كان قمة جبل الجليد، لقد أخرج السلسلة بأكملها”.

وأضاف المصدر أن بريجوزين تم تقويضه حتى قبل التمرد، حيث كانت المخابرات العسكرية الروسية تعمل ضده.

وأوضح أن بريغوزين لم يتمكن من الحصول على الدعم الذي كان يأمل به من المجلس العسكري خلال التمرد، ولم يكن قادرًا على المضي قدمًا إلا مع بضعة آلاف من الأشخاص، وكان الأمر أشبه بمسيرة صباحية في سيبيريا.

تؤكد حسابات تليغرام، التي تعتبر قريبة من فاغنر، أن المنظمة لا تملك حاليًا قيادة فعالة.

قال Alex Parker Returns، وهو أحد أكثر الحسابات صراحةً المؤيدة لفاغنر، إن السلطات ألقت القبض على بعض قادة فاغنر ولم يتمكن آخرون من البقاء على قيد الحياة إلا لأنهم كانوا على متن الطائرة الثانية المملوكة لبريغوجين وهي تحلق في نفس الوقت.

وأشارت بيانات مفتوحة المصدر، إلى أن طائرة بريغوجين الثانية هبطت في موسكو يوم الأربعاء ثم توجهت إلى باكو يوم الخميس.

وقالت قناة تيليجرام: “تقريبًا، لم يعد هناك أي مجلس لقادة الشركات العسكرية الخاصة في فاغنر”.

مصير عمليات فاغنر

وأكد المصدر الثاني أنه لن يكون من السهل مواصلة عمليات فاغنر في جميع أنحاء العالم كالمعتاد، لأن كل ذلك تم تنسيقه من قبل بريجوزين ودائرته المقربة.

وأفاد المصدر بأن فاغنر يشبه إلى حد كبير الهيكل الذي أسسه فتح الله غولن وأتباعه في تركيا، المتهمين بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وقال المصدر: “إنها شبكة هائلة تقوم على الثقة والعلاقات الشخصية، وهي معقدة حقا.. لكن بوتين قرر تدمير هذا الهيكل على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون له عواقب وخيمة”.

وذكر المصدران أن بعض العناصر داخل القوة القتالية التابعة لفاغنر غاضبة وتبحث عن الانتقام، ومن الممكن أن يكون شويغو هدفاً، خاصة في أوكرانيا.

وصرح المصدر الثاني: “جميع القادة من المستوى المتوسط ​​الذين يمكنهم قيادة محاربي فاغنر في الوقت الحالي هم قوميون متعصبون ويتفقون على أن ما حدث كان خيانة”.

وأضاف: “تمتلك فاغنر شبكة استخباراتية وتعمل بطريقة ما بأموال لا يمكن تعقبها.. بالنسبة لبوتين، كان قتل قادة فاغنر بمثابة تحويل منظمة لا يستطيع السيطرة عليها إلى أعداء. على الأقل، جعل ذلك مجموعة متطرفة خطيرة داخل المنظمة معادية. قتل قادة فاغنر يمكن لمنظمات مثل فاغنر أن تجعلك تبدو قويًا، ولكنها تسبب أيضًا مشاكل خطيرة”.

السيطرة على الضرر

ويحاول بوتين، بحسب المصادر الثلاثة، السيطرة على الضرر من خلال تجنيد قوات فاغنر في وزارة الدفاع الروسية أو الشركات العسكرية الخاصة التابعة لها.

إحدى الشركات التي يتم تسليط الضوء عليها هي شركة Redut، التي تأسست في عام 2008 على يد قدامى المحاربين في أجهزة الأمن الروسية.

وقالت المصادر إن الجزء الأكبر من السجناء الذين جندتهم فاغنر مع وعد بالعفو تم نقلهم مباشرة إلى قيادة وزارة الدفاع، وتم نفي مقاتلي فاغنر الآخرين الذين انضموا إلى التمرد إلى بيلاروسيا.

وذكر المصدر الثاني أن بعض قوات فاغنر انتقلت إلى ريدوت بعد التمرد، وقال: “عمل ريدوت، الذي كان لديه عدة عقود خاصة مع GRU [الاستخبارات العسكرية]، نيابة عن وزارة الدفاع لاحتواء بعض عناصر فاغنر. لكن حتى بعد الثورة، رفضت فصائل فاغنر المتطرفة العرض أو انتقلت قبل أن تصل الوزارة إليهم”.

وأشار المصدر إلى أن ريدوت وفاجنر تفاحتان من نفس الشجرة، وأضاف: “ومع ذلك، هناك فرق واضح في أن Redut تعمل تحت سيطرة الكرملين من خلال GRU. وتعمل فرق Redut كموظفين في GRU ضمن وحدات خاصة ملحقة بـ GRU. وفي هذا الصدد، فإن شويجو هو المسيطر، لكن ليس من الممكن للوزارة وضع فاغنر بالكامل تحت سيطرة ريدوت.. ريدوت ليست مجموعة مصممة لعملية بهذا الحجم”.